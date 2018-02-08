Обманутые дольщики отказались голосовать на выборах президента России
Российские обманутые дольщики отказались голосовать на выборах президента России в знак протеста против бездействия властей. Дольщики запустили флешмоб «бездомные голоса»
Российские обманутые дольщики отказались голосовать на выборах президента России в знак протеста против бездействия властей. Дольщики запустили флешмоб «бездомные голоса».
Участники бойкота выкладывают в социальных сетях сети свои фотографии с заклеенными ртами и сопровождают их хэштегами «#вопросПутину» и «#нетдоманетголоса».
Организатор акции Антон Орлов отметил, что целью флешмоба является привлечение внимания властей и общества к проблемам обманутых дольщиков.
«Я ни за кого голос не отдам свой. На данном этапе я не готов идти на выборы из-за того, что я не слышу от кандидатов, как они будут решать проблемы. Проблемы не только в дольщиках, проблемы во многом - в образовании, здравоохранении, а это шесть лет будущего! И что со всем этим будет происходить? Программы я не вижу ни у кого, поэтому я не вижу, за кого голосовать, и не пойду на выборы», - рассказал Орлов, слова которого приводит издание RFI.
Напомним, к забастовке избирателей также призывает оппозиционер Алексей Навальный. Политик отметил, что задачей Кремля является переизбрание Владимира Путина при высокой явке. В этой связи оппозиционер призвал избирателей не ходить на участки для голосования.