Сотрудников ФСИН подозревают в мошенничестве при покупке раций для нужд ведомства
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при осуществлении госзакупок раций для нужд ФСИН
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при осуществлении госзакупок раций для нужд Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении сотрудников ФСИН и фирмы-подрядчика.
В ходе проверки, проведенной ФСБ России, сотрудники ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» и ЗАО «Т-Хелпер Телеком» с декабря 2013 года по октябрь 2015 года похитили бюджетные средства, выделенные в рамках гособоронзаказа в 2014–2015 годах.
Подозреваемые занимались организацией контрактов на поставку 6,2 тыс. комплектов радиостанций отечественного производства для нужд ФСИН. Общая сумма контрактов составила более 141 млн рублей. По версии следствия, участники преступной схемы принимали товар ненадлежащего качества, сообщает агентство «Москва».
Информации о задержанных в рамках расследования дела пока нет.