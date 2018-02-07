Спецкомиссия из московских силовиков проводит обыски во всех госструктурах Дагестана
Правоохранительные органы проводят проверки и обыски во всех государственных структурах республики Дагестан. Также сообщается о смене всего личного состава ДПС региона
Правоохранительные органы проводят проверки и обыски во всех государственных структурах республики Дагестан. Также сообщается о смене всего личного состава ДПС региона.
Источники «Интерфакса» сообщили, что уже вторую неделю во всех министерствах и службах республики проходят выемки документов в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных федеральным центром республике.
Сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД прибыли с обысками в региональные Минфин, Минздрав, органы образования, управление службы судебных приставов и другие подразделения.
Следственные мероприятия проводятся представителями прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком.
Также появилась информация о полной замене личного состава на постах дорожно-патрульной службы (ДПС). Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов России.
Напомним, по итогам работы спецкомиссии в Дагестане под арестом оказались врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов.