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06 февраля 00:35

Московских таксистов обвинили в желании нажиться на «снегопаде века»

Граждане в соцсетях сообщают, что таксисты массово отключились от приложений-агрегаторов заказов и соглашались везти клиентов только за наличные по завышенным в 3-4 раза ценам. Пассажирам пришлось соглашаться на условия таксистов

Фото: mk.ru

Пассажиры московского аэропорта «Домодедово» пожаловались на таксистов, которые во время сильного снегопада взвинтили цены на перевозку в несколько раз. Граждане в соцсетях сообщают, что таксисты массово отключились от приложений-агрегаторов заказов и соглашались везти клиентов только за наличные по завышенным в 3-4 раза ценам. Пассажирам пришлось соглашаться на условия таксистов, так как через интернет заказать машину они не могли.

По словам прилетевших в Москву пассажиров, воспользоваться сервисами «Яндекс.Такси», Uber и Gett было невозможно. Зато службы такси по телефону отвечали оперативно и не менее оперативно присылали машины. На выходе из терминала наблюдалось столпотворение такси, водители которых предлагали довести пассажиров за 3–5 тысячи рублей, хотя фиксированная цена поездки из аэропорта при заказе через приложение начинается от 850 рублей.

В компаниях-агрегаторах данные пассажиров не подтвердили. «Приложение работает в обычном режиме, никаких сбоев не было», - сообщил в Facebook представитель «Яндекс.Такси» Дмитрий Волков. В пресс-службе Gett «Коммерсанту» сообщили, что жалоб со стороны пользователей о невозможности уехать из аэропортов не поступало. Тем не менее, в компаниях пообещали провести проверку по конкретным случаям.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что теоретически Федеральная антимонопольная служба может доказать факт ценового сговора между таксистами в аэропорту «Домодедово», но сделать это будет довольно сложно. Кроме того, в аэропортах, как правило, цены вообще на все товары-услуги в несколько раз дороже, чем в других местах.

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