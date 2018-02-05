Ночной позор
«Вдруг патруль, облава…» — из песни.
Для чего нам ГАИ, которую содержат граждане на свои налоги? Для безопасности на дорогах, так ведь? Народ (через бюджет) покупает сотрудникам хорошие иномарки, оплачивает красивую (и дорогую) форму, дает огромные полномочия и вполне приличную зарплату. А знаете, сколько у нас «гаишников» по стране? Тысяч 85-90, не меньше. (До реформы вообще было 125 тыч.!). Это 9 развернутых дивизий, целая армия. А знаете, что «попасть» работать в ГАИ очень непросто и штаты там укомплектованы на все 110%?! В патрульной службе, среди участковых — нехватка, в уголовном розыске — вакансии, а в ГАИ не пробьешься. (Злые языки утверждают даже: устроиться туда можно либо по большому блату, либо(о ужас!) за деньги.) А с кем же огромная армия ГАИ воюет? Правильно, с теми самыми гражданами, что им зарплату платят. Безопасность движения, его разумная организация, помощь водителям — дело для ГАИ, увы, второстепенное. Несмотря на огромное число сотрудников дорожной полиции, в нашей стране ежедневно(!) гибнет почти 30 тысяч человек, а еще не менее 150 тысяч получают ранения разной степени тяжести. Это в 2 раза больше наших боевых потерь за все время войны в Афгане! Мы — почти чемпионы по этим «достижениям» в мире. Вот такова реальная эффективность работы ГАИ-ГИБДД.
Нет, конечно, в ГАИ — немало нормальных и приличных людей, честно исполняющих свои задачи. Но и тех, кто пришел либо свое тщеславие тешить, людей унижать и обижать, либо набивать карманы — тоже выше крыши.
Совсем недавно общественники опубликовали списки самых опасных московских перекрестков. Печальный «рекорд» одного из них — 74 трупа за год. Есть немало и других опасных мест. Казалось бы, помогайте, снижайте риски — но нет, наши «рыцари дороги» заняты совсем другим. Вы лично часто видите на сложных перекрестках инспекторов ГАИ? Особенно в «часы пик»?!
А вот история из личного опыта. Вчера вечером мы со старшим сыном Дмитрием возвращались с дня рождения Андрея Нечаева. За рулем был Дмитрий, а я — пассажиром. В тот вечер мы вообще ничего, кроме морса и кофе, не пили: я прохожу лечебный курс и принимаю антибиотики, исключающие алкоголь, а у Дмитрия принцип — никогда не пить, даже если за руль надо садиться утром следующего дня. После десяти вечера мы покинули именинника и двинулись домой. Погода была жуткая: мокрый снег замел все улицы, которые от оттепели превратились в сплошное ледово-снеговое месиво. Машины двигались по заснеженной Москве «пешком». Не успели мы проехать 200-250 метров, как увидели за собой гаишную «цветомузыку» и услышали даже сквозь закрытые стекла: «А/м такая-то, немедленно остановитесь!». Честно говоря, мы сперва решили, что идет какая-то спецоперация МВД, так все выглядело грозно. ( Происходило это на перекрестке Большой Пироговской и ул. Льва Толстого, прямо на светофоре, у которого мы остановились на красный.) Выполняя требование ГАИ, Дмитрий «прижал» авто к границе перекрестка(там останавливать нельзя, но ослушаться грозного рыка мы тоже не решились). За нами, прямо на пешеходном переходе (!!!), к тому же блокировав движение по полосе «на стрелку» вправо, «припарковал» свое авто сотрудник ДПС. Не объяснив причины остановки, лейтенант Жбычкин, 3 батальон ДПС ГУВД Москвы, потребовал от водителя документы. На вопрос, с чем связана погоня и такое громкое задержание, лейтенант, не моргнув глазом, сообщил: «проверка документов!» Обращаю Ваше внимание на то, что в а/м лейтенант был один (что запрещено ведомственной инструкцией, так можно действовать только при погоне за серьезным правонарушителем или преступником по горячим следам, когда промедление недопустимо), мы не нарушали ПДД, а/м не значилась в ориентировках, в районе не проводились никаких спецопераций операций. То есть лейтенанту Жбычкину вдруг стало скучно коротать дежурство, и он решил «развлечься», останавливая а/м просто так. (Кстати, в каждом автомобиле ГАИ установлена связь с центральным компьютером, позволяющая проверять любую а/м по номеру без ее остановки). Еще раз повторюсь: погода для вождения была просто жуткая, по всей Москве — куча мелких и более серьезных аварий, люди ЧАСАМИ ждали приезда ГАИ, чтобы зафиксировать ДТП, и не могли дождаться. Не найдя в документах изъяна, г-н Жбычкин решил показать, кто на дороге начальник. Видимо, сильно обиделся на вопрос, почему он так рискует и останавливает машины в одиночку. Пригласив Дмитрия в свою а/м, лейтенант стал сверять документы с базой данных украденных и угнанных авто, одновременно кому-то названивая. Не прошло и 10 минут, как на полном ходу к нам подъехала еще одна ГАИ-шная иномарка в огнях, и из нее вышли аж 4(!) офицера ДПС во главе с целым майором, представившимся зам. командира этого самого злополучного третьего батальона. Оказывается, по вызову Жбычкина прибыло «подкрепление». Итак, 2 а/м, пять офицеров МВД — все это для рядовой проверки документов!!! Вместо того, чтобы прекратить идиотский спектакль на дороге, извиниться и вернуть документы, почувствовав поддержку со стороны начальства, Жбычкин продолжал куражиться дальше.
«Будем составлять протокол!» — радостно заявил «страж порядка». «Проверять, не пьяны ли Вы!» — торжественно объявил Жбычкин под одобрительный кивок майора. На вопрос, видит ли он какие-нибудь, хоть малейшие, признаки опьянения, Жбычкин гордо не промолчал. На самом деле, в ГАИ давно существует ведомственная инструкция, где четко расписаны 10 признаков употребления водителем алкоголя: запах в салоне, нечеткая речь, покраснения на лице, бегающий взгляд, трясущиеся руки и т.д. Инспектор, прежде чем направить водителя на освидетельствование, обязан обнаружить не менее 3-4, а еще лучше 5-6 таких признаков. На эту тему все инспекторы проходят инструктаж и сдают зачеты. Только тогда, когда подозрения обоснованы — дыхните, гражданин водитель, в трубку. Но плевать жбычкиным и на человеческое достоинство, и на собственные правила. Долго-долго писал инспектор этот протокол освидетельствования: а куда спешить лейтенанту на дежурстве? Аварии, пострадавшие люди? Да ерунда, подождут! Начальство рядом, всегда прикроет: дескать, выполнял Жбычкин особо важное государственное задание. Долго-долго сотрудники ГАИ искали понятых. Наконец, финал: прибор показал ноль целых, ноль десятых промиле. То есть вообще ничего! Расстройство и откровенное огорчение полицейских. Не прокатило! 40 минут потерянного времени, испорченное настроение и десятки людей, так и не дождавшихся ГАИ на место аварии. А если совсем по честному, то мне эта «лавочка» хорошо понятна: ночные охотники-инспектора по одиночке(запрещено) выслеживают а/м у ресторанов и кафе, преследуют их и останавливают. А дальше, в случае удачной «охоты», либо выполняют план по галочкам и палочкам, либо неплохо зарабатывают. Так, одного моего знакомого рабочего(отделочника) задержали слегка выпившим после прошлого Нового года. «Выкатили» ему за «решение вопроса» 90 тысяч. Таких денег у работяги просто не было, и он привез лишь 30000. Так знаете, чем кончилось? Он «отрабатывал» остальные на ремонте квартиры какого-то начальника из ГАИ!!! Вот такой ночной позор чинит ГАИ у нас в столице. И это не инициатива отдельно взятого Жбычкина: таких жбычкиных в ночных дозорах — легион. Это СИСТЕМА, которая работает на саму себя, но совершенно точно — не на нас с Вами; скорее, против нас.
Подобных беспричинных проверок — тысячи. Только я с ними сталкивался раз десять за последние пару лет: беспричинная остановка, долгое «изучение» документов (ах как жаль, что все в порядке!), проверка по базе угонов и краж и недовольно-раздраженное «Извините!» Достали вы уже всю страну, господа гаишники!
И напоследок эпизод из Грузии (я часто бывал там как депутат, за которого голосовали россияне в этой стране). Едем по горной дороге, остановились немного не по правилам (но не мешая проезду, искали поворот в городок). Через пару минут подъезжает местный патруль ГАИ. Два сотрудника подходят к нам (мы приготовились к штрафу и проверке документов). Один из них на чистом русском: «Добрый день! У Вас какие-то проблемы? Вам нужна помощь?» Мы обалдело смотрим на офицеров и отвечаем: «Нет, спасибо, все в порядке!» Старший офицер прикладывает руку к козырьку: «Желаем счастливого пути! Будьте осторожнее через пару километров — там упало дерево, его могли еще не убрать.» Мы безмолвно смотрим на удаляющихся сотрудников:
к такому «сервису» мы совсем не привыкли. Приведенный пример — не исключение, а правило работы дорожной полиции в подавляющем большинстве приличных стран, где полиция — для народа и его блага. Доживем ли мы до такой ГАИ в России?
В этой связи у меня несколько вопросов к начальнику столичного управления ГАИ.
1) Не слишком ли много полномочий у Ваших подчиненных: останавливать когда и кого хочу, мучать водителей различными проверками, досмотрами и даже освидетельствованиями, когда нет никаких нарушений и даже их признаков. Не занимаются ли Ваши сотрудники обыкновенным произволом или(что еще хуже) даже своеобразным рэкетом?
2) Известно ли Вам, сколько в среднем водителям в Москве приходится ждать приезда сотрудника ГАИ на место ДТП(без пострадавших) для составления протокола, особенно в позднее время?
3) Скажите, ночные «бдение» и «рвение» одиночек-жбычкиных — это их частная инициатива или указание руководства ГАИ города? Осознают ли сами сотрудники ГАИ риски, которым подвергают себя при остановке ночью машины в одиночку?
4) Не пора ли наказывать сотрудников ГАИ за «пустые» и необоснованные остановки и проверки, больше напоминающие осознанное унижение законопослушных водителей и очень похожие на банальное вымогательство на дороге?
5) Станет ли жбычкинский ночной дозор предметом служебной проверки со стороны ГАИ столицы, или инспектора необходимо поощрить за образцовую работу на благо безопасности дорожного движения?
6) Почему самые опасные перекрестки Москвы и другие места на дорогах столицы, где регулярно гибнут люди, остаются без должного внимания Ваших сотрудников, а прилегающие к ресторанам и кафе улицы становятся зоной их повышенного внимания?
7) И вопрос всем читателям: мне лично такая дорожная полиция не нужна. А Вам?
Руководство ГАИ Москвы прошу рассматривать мою статью как официальное обращение в Ваш адрес и прошу в установленный законом срок дать мне на него ответ.
Источник - Эхо Москвы