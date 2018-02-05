Мэра Москвы попросили отменить плату за парковку из-за «снегопада века»
Мэра Москвы Сергея Собянина призвали отменить плату за парковку на городских улицах до тех пор, пока коммунальщики не ликвидируют последствия «снегопада века». С соответствующим призывом выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов
Мэра Москвы Сергея Собянина призвали отменить плату за парковку на городских улицах до тех пор, пока коммунальщики не ликвидируют последствия «снегопада века». С соответствующим призывом выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.
Депутат объяснил необходимость «парковочных каникул» тем, что из-за неубранного снега одни автомобили не могут выехать с парковок, а другим негде припарковаться
«Прошу Вас дать поручение изучить успешную практику, применяемую в других странах в качестве вполне уместной компенсации автовладельцам за доставленные неудобства. К примеру, в Соединенных Штатах Америки в так называемые «снежные дни» публично объявляются «парковочные каникулы», в течение которых плата за парковку не взимается, если парковочное пространство не подготовлено для эксплуатации соответствующими муниципальными службами», - говорится в письме Нилова на имя Собянина, которое цитирует РБК.
В департаменте транспорта Москвы на предложение депутата временно отменить плату за парковку пока не отреагировали. Ранее столичные власти не практиковали «парковочные каникулы», хотя зачастую во время снегопадов коммунальщики не убирают снег с платных мест для стоянки автомобилей.