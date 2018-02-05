ФСИН сократила расходы на питание заключенных до 72 рублей в сутки на человека
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вернула в бюджет 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве сообщили, что часть этих денег удалось сэкономить на питании заключенных. Сейчас на питание одного заключенного приходится 72 рубля в сутки
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вернула в бюджет 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве сообщили, что часть этих денег удалось сэкономить на питании заключенных.
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в интервью «Российской газете» сообщил, что сейчас на питание одного заключенного приходится 72 рубля в сутки.
Сэкономить при таких расходах удалось за счет неформального подхода. Сотрудники ФСИН подошли к питанию заключенных не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. «В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т. д.», - рассказал замглавы ведомства.
Представитель ФСИН добавил, что для ведомства была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе.
Отметим, что в 2015 году питание одного заключенного в сутки составляло 86 рублей в день. К 2019 году эту сумму планируется снизить до 64 рублей.