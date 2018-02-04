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04 февраля 15:45

На Москву и область обрушился самый сильный в истории метеонаблюдений снегопад

Снегопад, который обрушился на Москву и Московскую область 3 февраля и продолжается до сих пор, окрестили «снегопадом века». По словам синоптиков, снегопад стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений

Фото: Общая Газета

Снегопад, который обрушился на Москву и Московскую область 3 февраля и продолжается до сих пор, окрестили «снегопадом века». По словам синоптиков, снегопад стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений. Также сообщается минимум о пяти пострадавших в результате снегопада и одном погибшем.  

«Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений», - сообщил «Интерфаксу» представитель метеобюро Москвы и области собеседник агентства. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1957 году когда, выпало 11,2 см. По итогам вторых суток обильных осадков в столице высота сугробов достигнет 62 см. Синоптики говорят, что снегопад ослабнет только в понедельник, 5 февраля.

В связи с обильными осадками в столице наблюдаются перебои в движении общественного транспорта. По данным ГУП «Мосгортранс» рассказали, что из-за снегопада и льда на трамвайные пути на Измайловском проспекте упало дерево. Инцидент привел к временной приостановке движения на участке от 16-й Парковой улицы до метро «Семеновская». По этому маршруту были запущены автобусы.

Кроме того, из-за упавших и «опасно нависших» над путями деревьев было приостановлено движение от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена. Утром 4 февраля временно встали электрички на Горьковском направлении Московской железной дороги.

Мэр столицы Сергей Собянин в Twitter сообщил, что под тяжестью снега упало более 300 деревьев. По словам градоначальника, в связи с «аномальной погодой начинается обледенение деревьев», поэтому москвичам следует «быть осторожнее».

Сергей Собянин также сообщил о пяти пострадавших во время снегопада в столице. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи.

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