Московским школам предложили самим выращивать овощи для учащихся
Комиссия Московской городской думы по экологической политике предложила школам Троицкого и Новомосковского административных округов создать огороды на своей территории. Собственные огороды позволят обеспечить учеников едой
Комиссия Московской городской думы по экологической политике предложила школам Троицкого и Новомосковского административных округов создать огороды на своей территории. Собственные огороды позволят обеспечить учеников едой и повысить уровень образования в области экологии.
«На территории ТиНАО там, где сельские поселения, это вполне приемлемо», - отметила глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова, слова которой приводит агентство «Москва».
Школам, которые находятся на «старой» территории города, депутаты также предлагают рассмотреть вариант озеленения. Учеников можно привлекать к выращиванию рассады и дальнейшей посадке цветов на территории района, где находится школа.
В свою очередь член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова назвала создание в школах огородов возможным вариантом по улучшению питания учеников образовательных учреждений.