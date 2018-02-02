Омбудсмен раскритиковала современные книги для детей. Их страшно показывать даже взрослым
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова представила список детских книг, которые «даже взрослым показывать страшно». В «постыдном» списке оказались книги Светланы Лавровой и Игоря Иртеньева
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова представила список детских книг, которые «даже взрослым показывать страшно». В «постыдном» списке оказались книги Светланы Лавровой и Игоря Иртеньева.
Во время своего выступления на конференции в Российской государственной детской библиотеке Анна Кузнецова представила список книг, предназначенных для детей, но которые им показывать стыдно.
В списке детского омбудсмена оказались сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», занявшая первое место на конкурсе «Книгуру» и стихотворение Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз».
«Самое приличное из всех — «Куда скачет петушиная лошадь» <...> и сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», - отметила Анна Кузнецова, слова которой приводит РИА Новости.
Всего в список детских книг, которые, по словам омбудсмена, «даже взрослым показывать страшно», вошли 16 современных произведений. Полный список не был представлен.
Автор «Сказа про глаз» Игорь Иртеньев в ответ на претензии детского омбудсмена отметил, что «видимо, все остальные проблемы, связанные с защитой прав ребенка, у нас решены, и настал черед приняться за мою скромную персону».
«Предвесеннее обострение у этой дамы, вопрос, скорее, медицинский», - заявил поэт в беседе с РБК.