Московские власти решили повысить стоимость парковки в «популярных» местах
Московские власти анонсировали очередное повышение стоимости парковки на городских улицах. Наибольшее повышение тарифа ожидается в «популярных» у автомобилистов местах. О грядущем повышении стоимости парковки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Московские власти анонсировали очередное повышение стоимости парковки на городских улицах. Наибольшее повышение тарифа ожидается в «популярных» у автомобилистов местах. О грядущем повышении стоимости парковки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос, и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%», - сообщил градоначальник. Судя по всему, речь идет об улицах в центре города, где час парковки сейчас стоит 200 рублей.
При этом Сергей Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы «никаких особых новшеств не будет».
Ранее вице-мэр и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что небольшие зоны расширения платной парковки возможны, но «глобального расширения уже не будет».