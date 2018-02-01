Прокурор Дагестана ушел в отставку после приезда в республику московских следователей
Прокурор республики Дагестан Рамазан Шахновазов покинул занимаемую должность. Отставка высокопоставленного силовика совпала с приездом в республику спецкомиссии из сотрудников МВД, ФСБ и Генпрокуратуры
Прокурор республики Дагестан Рамазан Шахновазов покинул занимаемую должность. Отставка высокопоставленного силовика совпала с приездом в республику спецкомиссии из сотрудников МВД, ФСБ и Генпрокуратуры. Московские следователи проверяют причастность дагестанских силовиков и чиновников к коррупции и злоупотреблениям полномочиями.
Руководитель информационно-аналитического отдела аппарата парламента республики Дагестан Уллубий Эрболатов подтвердил агентству ТАСС, что Рамазан Шахнавазов ушел с должности прокурора. В четверг, 1 февраля, в Народном собрании состоится процедура согласования представленной Генпрокурором кандидатуры прокурора Хакасии Дениса Попова на освободившееся место.
Рамазан Шахнавазов возглавлял прокуратуру Дагестана с 2013 года. О каких-либо претензиях к нему со стороны правоохранительных органов не сообщалось.
Ранее стало известно, что в Дагестан прибыла спецкомиссия из сотрудников центрального аппарата МВД России, ФСБ и Генеральной прокуратуры. Московские следователи проверяют поступившую информацию о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в Дагестане. Сейчас московские силовики собирают доказательную базу в отношении региональных чиновников, а также представителей МВД и прокуратуры.
Масштабная проверка во властных кругах Дагестана началась после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, г-н Мусаев продал минимум два земельных участка, находившиеся в государственной собственности, по заниженной цене.