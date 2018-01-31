Дагестанцы подали коллективный иск к МВД и МЧС из-за разрушенных во время КТО домов
В Дагестане 128 местных жителей подали коллективный иск к Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству внутренних дел. Истцы требуют от силовых ведомств возместить им ущерб, нанесенный в результате проведения контртеррористической операции
В Дагестане 128 местных жителей подали коллективный иск к Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС) и Министерству внутренних дел (МВД). Истцы требуют от силовых ведомств возместить им ущерб, нанесенный в результате проведения контртеррористической операции (КТО).
Судебный иск 128 жителей поселка Временный к МВД и МЧС подали в Советский районный суд. По данным правозащитного центра «Мемориал», граждане три года ждали от властей выплаты компенсации за нанесенный ущерб, но денег так и не получили. В итоге они решили пожаловаться на бездействие властей в суд.
По данным правозащитников, компенсаций ждут больше 1000 человек. Им приходится жить у родственников или ремонтировать пострадавшие дома за свой счет.
Ответчиками по иску указаны правительство Дагестана, МВД Дагестана, управление МЧС по республике и Северо-Кавказский Региональный Центр МЧС России и администрация Унцукульского района. Заявители требуют признать незаконными «бездействие государственных органов, которые создают препятствия в выплате компенсаций за вред, нанесенный движимому имуществу в рамках контртеррористической операции».
Спецоперация в поселке Временный проводилась силовиками с 18 сентября по 26 ноября 2014 года. По требованию властей большинство жителей поселка покинули свои дома, а когда вернулись, то увидели вместо домов руины и поврежденное имущество.