Спонсирую вам свою жизнь
Сколько я помню себя – всегда занимал активную гражданскую позицию.
Будь то по международной линии, или нашей внутренней истории. До всего мне всегда было дело. Особенно в какие-нибудь важные для страны вехи: ну понятно, съезды КПСС, перестройка, выборы Президента, Олимпиады и т.д.
Вот такой у меня неуемный общественный норов: хлебом не корми, дай только в политике как-то поучаствовать, даже семейная жизнь из-за этого не сложилась.
И всегда во всем поддерживал государство. Никогда против власти ничего плохого не ляпну. Про себя, конечно, или в очень близком кругу, случалось, срывался, но чтобы на людях, по месту службы – этого не бывало.
Только поддержка. И на демонстрациях, где я когда-то портреты членов политбюро носил, и на патриотических митингах, и на избирательных участках…
Сейчас, конечно, возраст уже не тот, сдают силенки, но характер-то бойцовский остался, он своего требует…
И вот снова труба таких активистов испытанных зовет – самые важные выборы на носу, для меня, может, и последние – как же там без моей поддержки? Неужто я в такое горячее время на диване, как жалкий пофигист-обыватель, отлеживаться буду?
Тогда пошел прямиком в их штаб, объяснил им всё: мол, так и так, я всегда был за вас, и сейчас в такой исторический момент не хочу оставаться без дела…
А представитель штаба, молодой такой, быстроглазый, отказал. Говорит, хватит с тебя, папаша, отдыхай уже, нам надо молодежь выдвигать, о будущем думать, а ты со своими сединами и морщинами только картинку телевизионную будешь портить… И – выпроводил меня.
Но я человек упрямый, я от своего никогда не отступлюсь. И стал дальше продумывать – как мне все же втиснуться в эту судьбоносную кампанию? По квартирам ходить, агитировать? – это уже и, вправду, не потяну, ноги болят. На митингах орать? – тоже тяжеловато, теперь только кашлять могу громко. Помочь финансами? – самому еле на жизнь хватает с такой хилой пенсией…
Одна квартирка малогабаритная в Бутово – вот и весь мой капитал. Какой из меня на хрен спонсор? Сам сижу на шее у государства – пенсия, медуслуги, льготы всякие (не ахти какие, но спасибо и на том), даже путевкой в дешевый санаторий иногда одарят…
Тогда подумал: а может, отказаться от всего этого – и от пенсии, и от всяких их услуг бесплатных?.. Это всё же какая-никакая экономия государству будет в год выборов.
Да, но на что я жить-то буду, как лечиться? – спрашиваю себя.
И тут вдруг отчаянно подумал: а зачем мне вообще дальше жить, если я даже на митингах потолкаться уже не в состоянии? На фиг я вообще нужен в этом мире, только место лишнее занимаю? Тогда уж и жизнь свою надо отдавать ради такого дела.
У государства и так денег нет – а тут еще столько дармоедов, как я, со своими запросами и нытьем.
Уйду – вот и помощь им небольшая будет от высокосознательного гражданина. И квартиру им тогда смогу отписать на какие-нибудь пропагандистские нужды, а это уже что-то значимое…
И побежал быстрее оформлять все это к нотариусу. Как завещание.
Нотариус, как положено, задала мне несколько дурацких вопросов, ну чтобы проверить, в своем ли я уме. Пошепталась со своим шефом. Он махнул рукой, и только после этого всё оформила.
Ну а я пошел раздумывать, каким образом мне уже окончательно себя ликвидировать: то ли повеситься, то ли из окна выброситься, то ли еще как… Главное, чтобы им расходов с моим выбытием поменьше было, раз уж я решил такой презент самоотверженный сделать.