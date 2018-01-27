МВД аннулировало паспорта россиян со штампом о заключении гей-брака
Государственные органы продолжают разбираться с однополым браком, который был официально признан в России. Министерство внутренних дел аннулировало паспорта молодоженов, а сотрудницу, поставившую им штампы о заключении брака, уволят
Государственные органы продолжают разбираться с однополым браком, который был заключен в Дании и официально признан в России. Министерство внутренних дел аннулировало паспорта молодоженов, а сотрудницу, поставившую им штампы о заключении брака, уволят с занимаемой должности.
МВД по итогам проверки признало недействительными паспорта двух мужчин, заключивших брак в Копенгагене. Сотрудницу, которая подтвердила однополый брак, и ее руководителя уволят с работы.
«По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушение законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В ведомстве напомнили, что в России однополые браки запрещены. Кроме того, в стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Ранее столичный МФЦ официально опроверг информацию о признании гомосексуального брака россиян. В центре пояснили, что подчиненные не имеют права заключать браки и не проставляют штампы в паспортах, а передают принимаемые документы в ЗАГС. После этого МВД России начало свою проверку.
Напомним, россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сообщили телеканалу «Дождь», что в Многофункциональном центре госуслуг им поставили отметки о браке на основании документов, оформленных ими в Дании. В качестве доказательства они показали журналистам свои паспорта со штампами о заключении брака.