В Подмосковье власти будут изымать у собственников землю в «государственных интересах»
Министерство имущественных отношений Московской области опубликовало разъяснения в связи с принятием законопроекта об изъятии земли и недвижимости в государственных интересах. До настоящего времени изъятие земли для таких целях в России пока не проводилось
Министерство имущественных отношений Московской области опубликовало разъяснения в связи с принятием законопроекта об изъятии земли и недвижимости в государственных интересах. До настоящего времени изъятие земли для таких целях в России пока не проводилось, поэтому Подмосковье может создать прецедент.
В министерстве уточнили, что изымать землю в «государственных интересах» уполномоченные органы будут у собственников, которые не следят за своими владениями, имеют на участке аварийные постройки, ведут теневой бизнес или владеют территорией, на которой незаконно проживают люди.
Сейчас подмосковные власти разрабатывают механизм изъятия земель и недвижимости в Подмосковье в рамках комплексного развития территорий. Правообладателям обещают возместить стоимость земельных участков и/или возведенных на них объектов.
Чиновники объяснили свою инициативу заботой о земельных участках. «На территории городов существуют участки, которые «брошены» своими хозяевами – это промзоны, территории, на которых находятся аварийные объекты, ведется теневой бизнес или незаконно проживают люди. У таких объектов чаще всего нет одного хозяина, а землей, помещениями и зданиями владеют несколько собственников, которые не могут договориться, как данную территорию привести в порядок», - говорится в сообщении Министерства имущественных отношений, которое приводит Newsru.com.
Закон об изъятии земли у собственников поможет привести «запущенные» территории в порядок и «сделать их полезными для муниципалитета и общества».
Чиновники примут решение об изъятии территории и выставят объекты на аукцион, чтобы найти им другого владельца. Покупателя обяжут реализовать планы государственных органов на конкретную землю. На изъятых территориях планируется построить торговые центры, гостиницы, социальные объекты или жилье.