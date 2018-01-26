Обманутые дольщики подмосковного ЖК «Западные ворота столицы» объявили онлайн-голодовку
Дольщики подмосковного ЖК «Западные Ворота Столицы», которые ждут свои квартиры уже 16 лет, объявили голодовку в прямом эфире. Таким образом они надеются привлечь к своей проблеме внимание губернатора региона Андрея Воробьева
Дольщики подмосковного ЖК «Западные Ворота Столицы», которые ждут свои квартиры уже 16 лет, объявили голодовку в прямом эфире. Таким образом они надеются привлечь к своей проблеме внимание губернатора региона Андрея Воробьева.
Прямая трансляция голодовки обманутых дольщиков ведется на портале YouTube. Акция протеста началась 22 января.
Жилой комплекс «Западные ворота столицы» расположен в деревне Марфино Одинцовского района. Строительство началось еще в 2002 году. В течение 15 лет менялись инвесторы и застройщики, возбуждались уголовные дела, но дольщики по-прежнему остаются без квартир. 40 дольщиков уже нет в живых.
По данным издания «Одинцово.Инфо», в июле 2016 года за объект взялась ГК «ПИК», а в ноябре 2017 года дольщики двух корпусов начали получать ключи от квартир. При этом строительство четвертого корпуса остается под вопросом. Дольщики говорят, что его достроить невозможно, так как он был признан аварийным, проходит по банкротству и является вещественным доказательством по уголовному делу. Пятый корпус ЖК строить даже не начинали.
Именно достройка 4-го корпуса является требованием участников голодовки. «Понимая, что для нас это последний шанс получить свое жилье, мы намерены стоять до конца», - заявили участники акции протеста.