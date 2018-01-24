Doing Business силовиков
В преамбуле сразу расставлю точки над i: в различных силовых структурах работает большинство порядочных и ратующих за государство - недаром их называют: государевы люди, в том числе и потому что без них никакое государство нормально функционировать не может. Оценивает важность их труда государство и медалями, и орденами, некоторых, к сожалению, и посмертно…
В рамках служебных обязанностей правоохранительным органам даны широчайшие полномочия, в том числе проводить проверки в отношении любых граждан и организаций. Конечный итог работы данных структур предотвращение преступлений и ограничение свободы осужденных. Так устроен человек, что для него жизненно важна свобода действий, передвижения. Поэтому многие подозреваемые готовы расстаться со всем нажитым, но только чтоб побыстрей данный кошмар закончился. А если есть пожелание, то и находятся те, кто может помочь найти решение за определенную мзду.
Одно дело, когда гражданину помогают юристы грамотно защитить свою позицию, хотя и тут граждане вынуждены нести серьезные финансовые траты, которые в других условиях и случаях, никогда бы и не делали. А другое дело, когда некоторые представители силовых структур предлагают не безвозмездно прекратить уголовное дело, возбудить уголовное дело, затруднить работу некоторых организаций. Другой ряд правоохранителей готовы землю рыть лишь бы из ничего создать громкое дело, чтобы показать, какие они «эффективные» служаки и достойны медалей и внеочередных званий. К сожалению, этому способствует бюрократическая машина государства, для которой эффективны и нужны служащие, которые производят больше макулатуры, больше привлекают к «ответственности». А нужно рассматривать как отразиться деятельность «государев слуг» на бизнес климате страны, чувствуют ли простые граждане защищенность? Не спроста возникла поговорка: самая лучшая поддержка со стороны государства- не мешать бизнесу.
Кто такие «слуги народа» из буквальной интерпретации? Помощники граждан и организаций! В идеале всячески должны способствовать ускорению бизнес процессов. Сейчас государство пытается облегчить взаимодействие граждан, организаций с государством при осуществлении им возложенных на него функций. Многофункциональные центры, технологии «одно окно» хорошо ускоряют работу и помогают гражданам и организациям. Но почему до сих пор у отдельных представителей государства квартиры представляют собой филиал банковского хранилища и Алмазного фонда? Наверное, потому что слово «государственная необходимость» из четко понимаемого и наполненного определенными конкретными функциональными признаками превратилось в удобную абстрактную фразу, которой можно прикрыть и разгильдяйство, и вредительство, и воровство, и безграмотность и лень и карьеризм… До тех пор, пока будут обтекаемые формулировки требований закона- до тех пор будет произвол интерпретаторов и имитация деятельности.
Возьмем арбитражного управляющего, который всегда по определению находится на острие конфликта. Собственник из-за банкротства теряет остатки своего имущества, а регулярно его еще и привлекают к субсидиарной ответственности. Работники должника теряют работу, зачастую теряя зарплату, так как предыдущее руководство приостанавливает выплаты. Налоговая служба требует уплаты всех налогов и отчислений. Кредиторы - своих денег.
Государство пытается защитить интересы государства, общества и работников. И в этом бурном котле страстей лавирует арбитражный управляющий, пытаясь соблюсти интересы кредиторов, должника, общества и при этом провести надлежащим образом процедуру банкротства… Значительная часть работы арбитражного управляющего связана с отбиванием от пустых жалоб, написанных право неграмотными гражданами и «специалистами» организаций.
Отдельно стоит упомянуть о «гринмейлерах». Когда по натуре кредитор шантажист и вымогатель и за погашение своего требования или получения определенных преференций он готов прекратить свой вал жалоб и «компрометирующей» информации. Арбитражный управляющий нанят государством для проведения процедур банкротства и логично, что государство будет всячески помогать арбитражному управляющему. Но… «Бей своих, чтоб чужие боялись» … представители государства зачастую выступают в качестве тормоза процедуры банкротства.
То, что не досмотрели представители государства до процедуры банкротства, часто пытаются свалить на арбитражного управляющего. Так вопреки закону регулярно Прокуратура требует немедленно погасить задолженность по заработной плате работников предприятия, возникшую до введения процедуры банкротства. Фактически требует нарушить очередность требований кредиторов, то есть нарушить закон! Возбуждает уголовные дела из-за непогашения заработной платы.
Широкий резонанс среди арбитражных управляющих вызвало возбуждение сейчас уголовного дела по длительному банкротному делу №А14-5540-2002/267/7Б, в котором арбитражный управляющий Игорь Алексеевич Вышегородцев на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», решения собрания кредиторов, под надзором и проверкой арбитражного суда передал имущество Государственного Унитарного Предприятия новым собственникам. Органы следствия взяли на себя функцию Верховного суда (не доверяют и «лучше» «образованы» Арбитражного суда), в качестве «экспертов» оценили юридическую чистоту проведения процедур банкротства и степень нарушений закона, хотя у многих сотрудников ОВД нет юридического образования, тонкостей Гражданского Кодекса, а тем более Закона о банкротстве не знают.
Так следствие ссылалось на ст.295ГК РФ о необходимости согласия собственника на продажу, упуская основной момент, что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» носит специальный характер и согласно ст.126 полномочия собственника прекращаются и по ст.139 при продаже имущества унитарного предприятия получения согласия от собственника не требуется! Органы внутренних дел не смутило, что данная обязанность и право возложено на арбитражного управляющего законом и подтверждена судебной практикой вплоть до Верховного суда РФ. Не смутило так же, что именно в обязанности РосРеестра проверять все сделки с недвижимостью на соответствие закону.
То есть любой чиновник в независимости от образования, знаний, опыта вправе испортить любому человеку жизнь, репутацию? Одно дело, когда сам арбитражный суд, контролирующий процедуру банкротства выявил злонамеренные нарушения закона и обратился в ОВД для возбуждения дела. А другое дело, когда кто угодно может писать заявления и затруднять проведения процедур банкротства и таким образом пытаться влиять на арбитражного управляющего.
К сожалению, и судебная система зачастую так устроена, что если суд видит абсурдность обвинений, то уголовное дело завершается по нереабилитационным основаниям (то есть без права требовать с государства, понесенные гражданином материальные убытки и моральные страдания). К сожалению сотрудничество суда с государственными органами делает медвежью услугу самому государству, так как искажается правовая и судебная система.
Следователь возбудивший дело, Павел Соломатин, задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки за «решение» вопроса по аналогичное дело. Руководство Соломатина уволило его задним числом, но дела которые он возбудил не начало проверять на предмет правомерности возбуждения. О чем это говорит? Что следователь часть системы данного отделения ОВД.
Вспомните как семья Цапков при попустительстве полиции терроризировала весь район на протяжении долгих лет. Почему? Потому что полиция была частью коррупционной схемы. А чтоб показатели слишком не портились страдали невиновные. И суды никогда самостоятельно не прекращали незаконно возбужденные дела по абсурдным основаниям, становясь частью системы. Так и возрастает чувство несправедливости со стороны законопослушного общества, которые действовали по закону.
Сейчас получается, что сотни арбитражных управляющих, которые под контролем арбитражного суда меняли неэффективных собственников ГУПов и МУПов, совершали уголовные деяния! Чувство справедливости важная часть менталитета россиян - поэтому некоторые горячие головы предлагали устраивать забастовки и пикеты.
Прошу считать данную статью не как воздействие на следствие и участников процесса, а как повод подумать, как изменить систему, в которой такое может случаться. Порядок в стране наводить надо, но не «порядок» контролеров. Президент дал поручение Правительству провести мероприятия, чтоб Россия поднялась в рейтинге Doing Business (Ведение бизнеса).
По сравнению с беспределом 90-х годов у нас уже заканчивается потенциал для роста рейтинга. Для собственника жизненно важен принцип защиты прав собственности. Если вспомните перед майданом рассказывали, как сын президента приходил в понравившееся ему предприятие и забирал его за три копейки. После этого какой был рейтинг у Януковича, какое доверие было со стороны запада? Откуда миллиарды у некоторых силовиков? Из-за «решания» проблем и отъема собственности.
Слава богу, у нашего президента рейтинг высочайший, но к следующим выборам запад так же постарается раздуть частные случаи. На чем поднялся авторитет и интерес со стороны избирателей у человека, которого президент не упоминает? На борьбе с коррупцией! Понятное дело, что заболеть- легко, а излечиваться-всегда долго.
Но одно дело, когда кто-то изредка преступает закон и всю жизнь боится, чтоб его не разоблачили. А другое дело, когда неотвратимость наказания воспринимается как нонсенс. И крупные аресты воспринимаются не как системная работа, а приказ с самого верха за ослушание. А почему так? Потому что до сих пор служащим выгодней заниматься бизнесом и демагогией на государственной работе. Doing Business силовиков растет.