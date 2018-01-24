Обвинение попросило для экс-губернатора Никиты Белых 10 лет лишения свободы
Обвинение также попросило оштрафовать экс-губернатора, обвиняемого в получении взятки, на 100 млн рублей и лишить его права занимать должности в государственных органах
Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обвинение также попросило оштрафовать экс-губернатора, обвиняемого в получении взятки, на 100 млн рублей и лишить его права занимать должности в государственных органах.
Прения по делу Никиты Белых проходили в СИЗО «Матросская тишина» из-за плохого самочувствия подсудимого.
По версии следствия, Никита Белых получил взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Взятку в размере 200 тысяч евро губернатору в 2011–2012 годах передал бизнесмен Альберт Ларицкий, которому в тот период принадлежали ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания „Кировлес“».
Вторую взятку в размере 400 тысяч евро Белых получил в 2016 году от нового владельца указанных предприятий Юрия Зудхаймера. Именно при передаче этой взятки кировского губернатора задержали сотрудники правоохранительных органов.
Никита Белых свою вину в получении взяток от бизнесменов отрицает.