Криминалисты не нашли доказательств вины Дмитрия Богатова в призывах к терроризму
Следственные органы могут изменить статус преподавателя математики Дмитрия Богатова с обвиняемого на свидетеля по делу о призывах к терроризму и организации беспорядков. Защита математика уверена, что в скором времени с Богатова будут сняты все обвинения
Следственные органы могут изменить статус преподавателя математики Дмитрия Богатова с обвиняемого на свидетеля по делу о призывах к терроризму и организации беспорядков. Защита математика уверена, что в скором времени с Богатова будут сняты все обвинения.
Ранее специалисты экспертно-криминалистического центра МВД провели компьютерно-техническую экспертизу и не обнаружили доказательств вины преподавателя математики в призывах к терроризму.
Источник ТАСС в следственных органах сообщил, что в результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире математика, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями.
В ближайшее время все обвинения с господина Богатова будут сняты, сообщил источник.
Адвокат Дмитрия Богатова Саркис Дарбенян сообщил «Медиазоне», что «у обвинения нет ни единой улики о причастности Богатова к преступлениям». Защита будет добиваться реабилитации Дмитрия Богатова после снятия обвинений.