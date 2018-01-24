Автомобилистам при замене прав придется заново сдавать экзамены в ГИБДД
Российским автомобилистам придется повторно сдавать экзамены в ГИБДД при замене водительских прав, срок действия которых истек. Ввести переэкзаменовку Госавтоинспекцию попросил Союз автошкол
Российским автомобилистам придется повторно сдавать экзамены в ГИБДД при замене водительских прав, срок действия которых истек. Ввести переэкзаменовку Госавтоинспекцию попросил Союз автошкол.
В ГИБДД России сообщили, что рассматривает предложение Союза автошкол ввести для водителей обязательную проверку знаний ПДД при замене прав с истекшим сроком действия, сообщают «Известия».
«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке», - сообщил замглавы Госавтоинспекции Владимир Кузин.
Председатель Союза автошкол Александр Ачкасов сообщил РБК, что водителей действительно стоит проверять на знание правил дорожного движения, так как часть из них получала права в то время, когда контроль за автошколами и качествам обучения, был на другом уровне.
Согласно действующим правилам, при замене прав по истечении срока их действия водителю необходимо предоставить только медицинскую справку о состоянии здоровья.