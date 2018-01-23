Руководителей заводов попросили остановить производство на время проведения ЧМ-2018
Российские власти могут ради проведения Чемпионата мира по футболу 2018 временно остановить промышленность. В первую очередь предлагается временно закрыть «опасные производства и организации»
Российские власти могут ради проведения Чемпионата мира по футболу 2018 временно остановить промышленность. В первую очередь предлагается временно закрыть «опасные производства и организации».
Так, крупные предприятия Нижегородской области накануне получили предписание от ФСБ России, в котором говорится о необходимости приостановить производство на время проведения мирового футбольного чемпионата.
Сотрудники ФСБ ссылаются на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время чемпионата, который требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где проходят матчи ЧМ-2018.
Представитель одного из химпредприятий сообщил «Коммерсанту», что приостановить производство силовики просят уже в середине мая, когда начнется активная фаза подготовки к мировому первенству. На самом заводе утверждают, что остановка производства на два месяца принесет «многомиллионные убытки».
Информацию о получении письма из ФСБ подтвердили в «Опытном конструкторском бюро машиностроения им. И. И. Африкантова», на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, на племзаводе «Пушкинское» и на химическом предприятии «Оргхим».
По неподтвержденным пока данным, приостановить «опасное производство» силовики попросили и предприятия республики Мордовия.
В УФСБ по Нижегородской области заявили, что «никого не закрывают». В данном случае речь идет об обычной рабочей переписке с руководителями предприятий, и они сами определяют режим работы «опасных производств».
Напомним, ранее сообщалось о выселении студентов из общежитий в городах, которые примут матчи ЧМ-2018 по футболу. В комнаты планируется заселить сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать охрану порядка во время турнира.
Первоначально чиновники опровергали информацию о выселении студентов, но позднее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что «все согласовано»: учебные планы сверстаны и с конца мая в вузах начнут освобождать те общежития, где будут жить сотрудники правоохранительных органов.