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23 января 08:01

Руководителей заводов попросили остановить производство на время проведения ЧМ-2018

Российские власти могут ради проведения Чемпионата мира по футболу 2018 временно остановить промышленность. В первую очередь предлагается временно закрыть «опасные производства и организации»

Российские власти могут ради проведения Чемпионата мира по футболу 2018 временно остановить промышленность. В первую очередь предлагается временно закрыть «опасные производства и организации».

Так, крупные предприятия Нижегородской области накануне получили предписание от ФСБ России, в котором говорится о необходимости приостановить производство на время проведения мирового футбольного чемпионата.

Сотрудники ФСБ ссылаются на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время чемпионата, который требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где проходят матчи ЧМ-2018.

Представитель одного из химпредприятий сообщил «Коммерсанту», что приостановить производство силовики просят уже в середине мая, когда начнется активная фаза подготовки к мировому первенству. На самом заводе утверждают, что остановка производства на два месяца принесет «многомиллионные убытки».

Информацию о получении письма из ФСБ подтвердили в «Опытном конструкторском бюро машиностроения им. И. И. Африкантова», на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, на племзаводе «Пушкинское» и на химическом предприятии «Оргхим».

По неподтвержденным пока данным, приостановить «опасное производство» силовики попросили и предприятия республики Мордовия.

В УФСБ по Нижегородской области заявили, что «никого не закрывают». В данном случае речь идет об обычной рабочей переписке с руководителями предприятий, и они сами определяют режим работы «опасных производств».

Напомним, ранее сообщалось о выселении студентов из общежитий в городах, которые примут матчи ЧМ-2018 по футболу. В комнаты планируется заселить сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать охрану порядка во время турнира.

Первоначально чиновники опровергали информацию о выселении студентов, но позднее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что «все согласовано»: учебные планы сверстаны и с конца мая в вузах начнут освобождать те общежития, где будут жить сотрудники правоохранительных органов.

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