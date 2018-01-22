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22 января 10:55

Сенатор Антон Беляков предложил приравнять гражданский брак к официальному

Член Совета Федерации Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который приравнивает гражданский брак к официально зарегистрированному. Сенатор отметил, что многие пары ведут совместное хозяйство, однако не имеют прав и обязанностей супругов

Фото: znaikak.ru

Член Совета Федерации Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который приравнивает гражданский брак к официально зарегистрированному. Сенатор отметил, что многие пары ведут совместное хозяйство, однако не имеют прав и обязанностей супругов из-за отсутствия штампа в паспорте.

Законопроект вводит в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которое приравнивает незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку по прошествии 5 лет совместного проживания пары «со всеми вытекающими правовыми последствиями».

«Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», - говорится в документе, который цитирует ТАСС.

При наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Антон Беляков сослался на статистику Минтруда, согласно которой 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в России за последние 20 лет.

«Наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», - заявил сенатор.

По мнению Белякова, институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты, как это имеет место в иностранных государствах.

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