Правительство согласилось на послабление ряда требований «закона Яровой»
Российское правительство после долгих раздумий согласилось частично смягчить требования резонансного «закона Яровой». Послабления коснутся требований по объему хранилищ данных. Кроме того, вступление антитеррористического закона в силу было решено отложить до октября
Российское правительство после долгих раздумий согласилось частично смягчить требования резонансного «закона Яровой». Послабления коснутся требований по объему хранилищ данных. Кроме того, вступление антитеррористического закона в силу было решено отложить до октября.
Минкомсвязи отказалось от требования рассчитывать объем хранилищ данных пользователей для исполнения «закона Яровой» исходя из монтированной емкости сетей операторов. Специалисты ведомства согласились с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно постановлению Минкомсвязи, операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.
В прежнем варианте говорилось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика нужно будет 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. При этом предполагалось, что в течение пяти лет необходимо будет увеличивать объем хранилища на 15%. В РСПП оценили совокупные затраты операторов МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» на хранение данных в 2018 году в 100 млрд рублей.
Помимо послаблений в части объемов хранения данных правительство рассматривает вопрос о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года.