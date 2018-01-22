В Петербурге состоялись похороны будущего России
В Санкт-Петербурге в минувшие выходные состоялись «похороны будущего России». Акцию провели активисты движения «Весна». Участники «похорон» пронесли гроб с надписью «будущее России» по Малоохтинской набережной
Фото: Телеканал "Дождь"/Давид Френкель
В Санкт-Петербурге в минувшие выходные состоялись «похороны будущего России». Акцию провели активисты движения «Весна».
Участники «похорон» пронесли гроб с надписью «будущее России» по Малоохтинской набережной. Внутри гроба лежали детские рисунки.
Активисты уверены, что ближайшее шесть лет Россия проживет, «оставаясь замороженной в прошлом». Движение «Весна» также выступило с призывом к гражданам сделать так, чтобы «не пришлось хоронить уже саму Россию».