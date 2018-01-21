В небе над Москвой два пассажирских самолета допустили опасное сближение
В небе над Москвой вечером в субботу, 20 января, произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. Пилотам удалось успешно развести свои самолеты и избежать трагедии
В небе над Москвой вечером в субботу, 20 января, произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. Пилотам удалось успешно развести свои самолеты и избежать трагедии.
Источник «Интерфакса» в авиадиспетчерской службе сообщил, что пассажирский самолет SSJ100, выполнявший рейс из Таллина в Москву, при заходе на посадку допустил опасное сближение с самолетом Boeing, который выполнял рейс из Мурманска в столицу.
Когда SSJ готовился сесть в аэропорту «Шереметьево», на высоте около 4,3 тысячи метров в самолете сработала система оповещения об опасном сближении с другим воздушным судном, который летел во «Внуково». В момент срабатывания сигнализации расстояние между авиалайнерами составляло приблизительно 600 метров.
Командирам экипажей воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и благополучно совершить посадку в аэропортах назначения.
Посадки произошли благополучно, пострадавших нет.
Комментариев от представителей аэропортов и авиакомпаний по поводу опасного инцидента в небе пока не поступало.