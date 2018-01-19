Роскомнадзор проведет зачистку в соцсетях после нападений в школах
Роскомнадзор проведет рейд с целью выявления и блокировки в социальных сетях групп, побуждающих к насилию в учебных заведениях. Проверка проводится в связи с резонансными инцидентами в школах Перми и Улан-Удэ
Роскомнадзор проведет рейд с целью выявления и блокировки в социальных сетях групп, побуждающих к насилию в учебных заведениях. Проверка проводится в связи с резонансными инцидентами в школах Перми и Улан-Удэ.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил «Интерфаксу», что такие группы будут блокироваться по той же схеме, как и сообщества, побуждающие к самоубийству. Блокировка будет осуществляться по трем критериям: терроризм, экстремизм и побуждение несовершеннолетних к самоубийству.
Напомним, 15 января в пермской школе №127 двое подростков с ножами напали на учеников 4 класса и учительницу. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Напавшие на школу 16-летние подростки арестованы по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ трое подростков напали с топором на учащихся и педагога школы №5. Один из учеников также бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. В результате происшествия пострадали 7 человек, в том числе учительница русского языка и литературы.
Следователи проверяет задержанных подростков на принадлежность к «криминальной субкультуре АУЕ». О возможной связи нападавшего с АУЕ сообщили несколько учеников школы № 5.