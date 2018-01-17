«Диссернет» опубликовал список вузов с наибольшим числом диссертаций с признаками плагиата
Сообщество «Диссернет», эксперты которого занимаются выявлением плагиата в научных работах государственных деятелей, опубликовал рейтинг российских вузов-лидеров по числу защищенных диссертаций с некорректными заимствованиями
Сообщество «Диссернет», эксперты которого занимаются выявлением плагиата в научных работах государственных деятелей, опубликовал рейтинг российских вузов-лидеров по числу защищенных диссертаций с некорректными заимствованиями.
По данным «Диссернета», из 2034 диссертационных советов в России 392 причастны к диссертациям с признаками плагиата. Объем «диссеродельческого» бизнеса эксперты оценили в 200 млн долларов в год.
Лидерами по количеству защищенных диссертаций с признаками плагиата стали Московский педагогический государственный университет (МПГУ, 232 диссертации), Российская академия государственной службы (сейчас РАНХиГС, 182 диссертации) и Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина (ТГУ им. Державина, 126 работ).
На четвертом месте значится Российский государственный социальный университет (РГСУ, 111 диссертаций). МГУ им. Ломоносова расположился на восьмом месте антирейтинга.
Всего эксперты обнаружили 7251 докторскую и кандидатскую диссертацию с плагиатом, подменой экспериментальных и статистических данных, наблюдений.
В пресс-службе РАНХиГС сообщили РБК, что в академии нет «недобросовестных диссертаций» с момента введения системы антиплагиат в 2010 году, хотя у предшественника - РАГС - такие проблемы действительно были.
В «Диссернете» отметили, что на сегодняшний день самые продуктивные диссертационные советы, генерирующие наибольшее количество «фальшивых» диссертаций, уже закрыты. В этом списке есть совет МПГУ по истории, который выпустил 178 некачественных работ, совет по экономике в ТГУ им. Державина, выпустивший 90 работ, и совет по экономике Государственной академии специалистов инвестиционной сферы — 86 работ.