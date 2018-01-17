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17 января 12:44

Продавцам пригрозили штрафами за отказ принимать к оплате купюры в 200 и 2000 рублей

Роспотребнадзор назвал отказ продавцов принимать к оплате новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей нарушением прав потребителей. С таким заявлением ведомство выступило в связи с жалобами граждан на невозможность расплатиться новыми деньгами

Роспотребнадзор назвал отказ продавцов принимать к оплате новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей нарушением прав потребителей.  С таким заявлением ведомство выступило в связи с жалобами граждан на невозможность расплатиться новыми деньгами.

Роспотребнадзор отметил, что СМИ периодически сообщают о случаях отказа в приеме новых банкнот «под различными надуманными предлогами». Купюры номиналом 200 и 2000 рублей были введены Центробанком в оборот в октябре 2017 года.

В ведомстве напомнили, что купюры в 200 и 2000 рублей являются законным платежным средством, а отказ принимать их к оплате имеет признаки административного правонарушения, что грозит юридическим лицам штрафом в размере до 50 000 рублей.

Покупатель сам имеет право выбирать для оплаты банкноты и монеты ЦБ, находящиеся в официальном обращении.

Ранее сообщалось, что в связи с отказом принимать новые купюры к оплате «Гознак» разработал мобильное приложение, с помощью которого можно определить подлинность банкнот.

Мобильное приложение называется «Банкноты 2017» и будет доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay с 18 января.

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