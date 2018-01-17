Продавцам пригрозили штрафами за отказ принимать к оплате купюры в 200 и 2000 рублей
Роспотребнадзор назвал отказ продавцов принимать к оплате новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей нарушением прав потребителей. С таким заявлением ведомство выступило в связи с жалобами граждан на невозможность расплатиться новыми деньгами
Роспотребнадзор назвал отказ продавцов принимать к оплате новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей нарушением прав потребителей. С таким заявлением ведомство выступило в связи с жалобами граждан на невозможность расплатиться новыми деньгами.
Роспотребнадзор отметил, что СМИ периодически сообщают о случаях отказа в приеме новых банкнот «под различными надуманными предлогами». Купюры номиналом 200 и 2000 рублей были введены Центробанком в оборот в октябре 2017 года.
В ведомстве напомнили, что купюры в 200 и 2000 рублей являются законным платежным средством, а отказ принимать их к оплате имеет признаки административного правонарушения, что грозит юридическим лицам штрафом в размере до 50 000 рублей.
Покупатель сам имеет право выбирать для оплаты банкноты и монеты ЦБ, находящиеся в официальном обращении.
Ранее сообщалось, что в связи с отказом принимать новые купюры к оплате «Гознак» разработал мобильное приложение, с помощью которого можно определить подлинность банкнот.
Мобильное приложение называется «Банкноты 2017» и будет доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay с 18 января.