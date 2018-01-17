Искусство для придурков
В театр я больше ни ногой. Даже бесплатно. Особенно в самые наши продвинутые.
И не только потому, что разонравилось. Слишком уж неприятные последствия имел для меня последний поход в это культурно-развлекательное учреждение.
А дело было так.
Услышал я, что поставили в одном из наших супер-театров нечто зашибенное к 100-летию Октябрьской революции. Ну, просто нельзя умному и некосному человеку такое пропустить. Тем более что и артисты там заняты именитые, и исторические фигуры в весьма необычном виде представлены.
Я и клюнул. Купил билет за огромные деньги и – вперед.
Место оказалось очень хорошее, всё слышно, видно. Даже слишком, поскольку все исторические фигуры здесь голыми выведены. Напрочь обнаженный Ленин Владимир Ильич, такие же Сталин, Троцкий (естественно, обрезанный), а еще Гитлер с одним яйцом… Все о чем-то своем, революционном, рассуждают, спорят… Но это так, между делом. Главное тут – секс во всех его разновидностях: и с соратницами по борьбе, и между собой, и свально… Причем самый заводной и упорный, как всегда, – Ильич. А наблюдает за всей этой компашкой (странно, что нераздетый, в старомодном прикиде) знаменитый Зигмунд Фрейд со своими психоаналитическими заморочками: дескать, и революция эта, и все эти психотипы – всё от сексуальной ненасытности, этой напасти человеческой… Так что скучать с первых же мизансцен зрителям не приходится, ржачка стоит, как у Петросяна. Это надо отдать постановщикам должное.
Думал, может, дальше что-то посодержательней будет, хотя бы прикроются наши герои, займутся впрямую своими обязанностями… Ни фига, и дальше в основном про это – и наглядно, и с комментариями Фрейда. Только мерзостей побольше, чтобы напряг не спадал… Наконец, я не выдержал, вскочил и стал протискиваться к выходу.
Я и раньше частенько из театра раньше времени сматывался, но обычно до антракта все же досиживал – неудобно как-то зрителей беспокоить. Но тут не стерпел, решился.
Народ, конечно, на меня с возмущением – отвлекаю, мол, от таких захватывающих картинок. Кто-то даже прошипел мне вслед: вот такие и обливают мочой произведения искусства…
С трудом вырвался, а у выхода нагоняет меня какой-то гривастый мужик в темных очках, похоже, режиссер этого исторического порно, а с ним еще один, только помоложе и покоренастее, наверное, помощник по связям с общественностью.
Режиссер меня сердито спрашивает: – Позвольте узнать: почему вы уходите? Чем вам наша пародия так уж не понравилась?
Я: – Да всем! Вы своей пародией даже к сексу у меня охоту отбили… Одна гадость…
– А вот зрителям нравится, слышали, как люди смеются?
– Значит, надо вводить маркировку: спектакль для придурков, – сказал я.
И – ушел. Прошел метров, наверное, двадцать, вдруг кто-то меня сзади по плечу хлоп, оборачиваюсь, а это тот коренастый из театра. Говорит с ухмылкой: – Это тебе от придурков. – И как двинет мне в челюсть – ну, я и с копыт, отключился.
Очнулся уже в полиции. Какой-то старлей спрашивает: – Будете заявление писать?
Я мычу с разбитым ртом: – Нет, не буду. Не в моих это правилах.
– Ну, хоть знаете, кто ударил?
– Знаю, деятель искусства.
– А конкретно?
– Не скажу.
– Почему?
– Сам виноват.
– Обидели, что ли, его?
– Ну да, – усмехнулся я. – Деятелей искусства надо щадить, они ведь такие ранимые, бескожие. А я не захотел даже антракта дождаться, сбежал. Не уважил творцов.