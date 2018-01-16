Пенсионерка из уральского поселка скончалась через год после участия в испытании лекарства
70-летняя Нина Ивановна за свою жизнь пережила два инфаркта и накопила больше десяти серьезных болезней: от гипертонии и язвы до зоба и диабета. Женщина надеялась, что уколы швейцарским препаратом облегчат ей жизнь
Пенсионерка из уральского села Миасское Нина Кайль согласилась испытать на себе экспериментальный лекарственный препарат «Канакинумаб» ценой собственной жизни. Четыре года назад лекарство тестировала на людях швейцарская фармакологическая фирма «Новартис Фарма».
70-летняя Нина Ивановна за свою жизнь пережила два инфаркта и накопила больше десяти серьезных болезней: от гипертонии и язвы до зоба и диабета. Женщина надеялась, что уколы швейцарским препаратом облегчат ей жизнь. Кроме того, лечащий кардиолог не только не стал отговаривать пациентку от участия в опытах, но и сам посоветовал это сделать.
Врач рассказал, что препарат предотвращает повторные рецидивы сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, перенесших инфаркт. В случае, если «что-то пойдет не так», наследникам женщины обещали выплатить 2 млн рублей компенсации, сообщает «Комсомольская правда в Челябинске».
В ходе испытания препарат пациентам вводили в виде инъекций. После первого укола Нина Кайль пожаловалась на головную боль и головокружение. Врачи объяснили женщине, что ничего страшного в этом нет, просто «идет привыкание».
После второго укола женщине стало хуже. К головной боли прибавились шум в ушах, сухость во рту, общая слабость и боли в суставах. Жалобы пациентки были зафиксированы врачами центральной районной больницы.
Через три месяца пенсионерку положили в челябинскую больницу, а последние анализы показали, что у нее развился лейкоз крови. Через год после начала эксперимента женщина умерла.
Родственники пенсионерки обратились в «Ингосстрах» за страховыми выплатами, однако в компании им заявили, что этот случай не является страховым. По версии страховщиков, между уколами и смертью женщины нет причинно-следственной связи.
«Я считаю, что мама умерла из-за этого препарата, ведь до этого рака у нее не было. Возможно, экспериментальный препарат включил какую-то кнопку самоуничтожения в ее организме», - отметил сын погибшей Александр Потапов.
Судя по медицинским картам погибшей, до начала опытов у Нины Кайль онкологии не было. Состояние женщины начало ухудшаться после введения препарата. В заключении экспертизы отмечается, что препараты, которые подавляют иммунитет (в том числе «Канакинумаб») могу вызвать повышенный риск появления рака.
В итоге суд признал смерть пенсионерки страховым случаем и вынес решение взыскать с «Ингосстраха» по одному миллиону рублей в пользу каждого сына погибшей, а также сто тысяч рублей штрафа в пользу адвокатов.
Юрист-эксперт ОНФ Вячеслав Курилин, представлявший интересы наследников Нины Кайль, отметил, что суд принял редкое для России решение. Юрист также попросил надзорные ведомства проверить законность проведения эксперимента на Нине Кайль, а сыновья погибшей женщины хотят придать делу огласку, так как «Канакинумаб» уже продается в аптеках России.