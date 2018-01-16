С верой в бога - но без любви к ближнему
В Псковской области Русская Православная церковь, наплевав на все человеческие нормы, выселяет из дома ветерана войны
История женщины, посвятившей себя Богу
Без малого 20 лет назад, продав свое жилье на малой родине в Воронежской области ветеран Великой отечественной войны Валентина Матюнькина переехал в деревню Жаборы Псковской области – в ответ на приглашение местного священника, на тот момент настоятеля Пресвятой Богородицы отца Серафима Шанько.
На новом месте ей была предоставлена комната в большом доме, где жили еще несколько таких же, как она, одиноких пожилых женщин, которые с годами превратили заброшенное помещение в уютное жилище. Одновременно жилицы служили в местном храме у отца Серафима, который в какой-то момент шагнул в сторону от РПЦ, разочаровавшись в ее системе и близости к власти.
Священник решил перейти в структуру Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ). Та принципиально отличается от РПЦ тем, что не подчиняется патриарху – ее административный центр и первоиерарх находятся в Америке — и осуждает РПЦ за сотрудничество с советскими властями и КГБ.
За ним потянулись и его послушницы – однако, в 98-м отец Серафим неожиданно умер. И тогда старушки-послушницы, уже проникшиеся его идеями, сами разыскали представителя РПЦЗ в Псковской области архиепископа Софрония Мусиенко (в миру – Александр Мусенко) и попросились к нему. Архиепископ РПЦЗ Софроний построил в Жаборах для бабушек небольшой храм и регулярно навещал их: помогал с обустройством бесхозного дома (ставил новые двери, пластиковые окна, покупал технику) и следил за их здоровьем.
Время от времени все они обсуждали между собой судьбу дома, в котором проживали – ведь здание, по сути, считалось бесхозным и даже не имело собственного адреса. Об этом им и сказали в администрации Порховского района, куда они обращались за пропиской. И при этом сюда почтальон регулярно носил пенсии, а сами чиновники под каждое 9 Мая навещали Валентину Матюнькину с поздравлениями. Повторим, районные «бонзы» приходили с официальным визитом в дом, который не имел адреса. И при этом никогда за долгие годы не возникло даже разговора о том, что и ветеран войны и ее подруги живут здесь незаконно.
Нас не ждали – мы пришли..
Все изменилось в 2010 году, когда приход Покрова Пресвятой Богородицы во главе с отцом Сергием и монахиней Михаилой Бутаковой (в миру – Римма Михайловна Бутакова) обратился в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать право собственности на дом, где жили бабушки, за приходом РПЦ.
В авангарде борьбы за возвращение «своей» собственности РПЦ пустила как раз монахиню Бутакову, о которой было известно, что в 2001-м ее лишили сана и уволили с поста настоятельницы за ограбление монастыря в Казахстане, продажу скита и присвоение денег.
Монахиня Бутакова была знакома с митрополитом (на тот момент – архиепископом) Псковским и Порховским Евсевием и, уехав из Казахстана, поселилась у него в епархии при храме Покрова в деревне Жаборы. А так как официальный настоятель живет в другом районе и в свой храм приезжает крайне редко, Бутакова в Жаборах фактически стала наместницей РПЦ.
В суде предприимчивая монахиня, размахивая какими-то бумажками, страстно доказывала, что это вовсе не дом (тот, где проживала Валентина Матюнькина с подругами), а бывшая конюшня, которую местный совхоз в 1991 году передал в их православное ведение.
Явную несхожесть дома с конюшней служители РПЦ объясняли перепланировкой, правда, та была заверена Ириной Кондратенко, которая, по словам отца Софрония Мусиенко, на тот момент в Инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Порховского района не работала. «Я уверен, что документ – мошеннический, – комментировал отец Софроний такие факты противоположной стороны. – Нам в администрации всегда отвечали, что этот флигель – бесхозное строение. Никогда он конюшней не был».
Однако, Псковский арбитражный суд посчитал предоставленные Бутаковой документы веским доказательством права собственности прихода РПЦ и удовлетворил ее требования. Об этом решении женщины и отец Софроний узнали постфактум. Их на заседания суда даже не приглашали.
Труженица тыла Валентина Матюнькина и ее единомышленницы тогда уже были членами РПЦЗ, поэтому отец Софроний от имени Богоявленского монастыря РПЦЗ обратился с апелляцией в Вологодский арбитражный суд. И тот аннулировал право собственности прихода, указав, что «доказательств выполнения работ, указанных в разрешении на перепланировку конюшни в жилой дом в д. Жаборы, не имеется».
Есть и еще один пункт в пользу жиличек этого спорного дома. Записан он в статье 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, куда никто из судей, похоже, не удосужился заглянуть. Статья гласит, что лицо – гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (так называемая «приобретательная давность»).
Казалось бы, все – не обломилось хапугам из РПЦ. Ан нет. Отменив право собственности прихода, суд одновременно отменил его и для монастыря РПЦЗ, а соответственно и для ветерана Валентины Матюнькиной, посчитав, что у них тоже нет достаточных доказательств того, что они владели этим домом долгое время и вкладывали в него средства. Так несчастное жилище вновь приобрело статус бесхозного строения.
Без суда, следствия и… милосердия
В общем, все вернулось на круги своя – но только не для РПЦ. Пока суть да дело, вернее, суд да дело – в самом конце 2014-го к спорному дому пожаловал новый настоятель Сергий Кривоногов в окружении монахинь из храма Покрова Пресвятой Богородицы РПЦ и «силовой поддержке» местного участкового.
Незваные гости размахивали какими-то бумажками и на крик требовали ключи от всех помещений. А «шериф» до кучи читал Валентине Матюнькиной и другим бабушкам, державшим оборону, лекцию об уголовной ответственности за неповиновение властям. Вопрос – кого в тот момент он считал властью? Если церковь, то это уже перебор – Российская Федерация светское государство, если себя – были ли у него полномочия сопровождать выселение прежних жиличек из дома? Или это все-таки дело не участкового, а снабженных судебных решением приставов? Но их-то как раз тогда и не было.
Да и из документов, которыми размахивали «новые хозяева», у них было лишь оформленное на днях в районной Регистрационной палате право на дом, сделанное абсолютно в обход суда. Дом-то юридически считался бесхозным – и чтобы кто-то подал документы на право собственности, сначала суд должен это право признать за ним. В регистрационной палате сидят безграмотные люди? Или как «смажешь» – так и поедешь? Или власть РПЦ в нашем светском государстве действительно уже запредельна?
Как бы то ни было, в тот день от непрошенных гостей отбились – приехавший к дому Отец Софроний чужаков попросил уйти и заявил, что ключи отдаст только приставам после соответствующего решения суда.
За этим дело не стало – в конце 2017 года приход РПЦ снова обратился в суд на этот раз уже с требованием выселить бабушек из дома. И суд иск удовлетворил. Единственное, что удалось добиться прокуратуре, это избежать выселения одной лежачей старушки. Отец Софроний вспоминал, что на заседании суда даже прокурорские пытались взывать к совести церковников и напомнить им о заветах Христа. Однако, данным людям слово «милосердие» оказалось незнакомо.
Помолясь – людей на улицу
Спустя несколько дней после судебного решения представители РПЦ улучили момент, когда Валентина Матюнькина уйдет из дома – и приехав, по-быстрому сменили замки и даже часть дверей, а личные вещи жиличек просто выкинули на улицу.
Когда отец Софроний с Валентиной Матюнькиной и другими бабушками вернулся в Жабово, то смогли попасть лишь в одну комнату, где не успели сменить дверь. На остальные монахиня Русской Православной Церкви Бутакова повесила табличку: «Частная собственность. Посторонним вход воспрещен». А на все просьбы пустить или просто обсудить отвечала, что нет благословения.
«Они каждый суд начинали по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия, – убежден служитель РПЦЗ отец Софроний. – Тот всегда со времен темного казахстанского прошлого прикрывает Бутакову». 2 января 2018 года отец Софроний подал заявление с жалобой на действия прихода РПЦ в Порховский райотдел полиции. И когда следователь вместе с ним приехал в храм Покрова РПЦ, там заявили, что дом передан в собственность физическому лицу – монахине Михаиле Бутаковой. Сделка состоялась 27 декабря. То есть, произведена передача дома от РПЦ физлицу была в считанные часы после оглашения судом решения в пользу церкви.
А значит, апелляция, которую подал отец Софроний сразу после того судебного решения, уже не имела силы. Теперь судиться предстояло лично с госпожой Бутаковой. И пока отец Софроний разобрался в этих тонкостях – время апелляции прошло и сделка была признана безоговорочно свершившейся.
Валентина Матюнькина предполагает, что монахини решили выселить ее из-за того, что она часто ездила в монастырь зарубежной церкви в Дедовичский район. «Как это можно было сделать, как можно? Я же восстанавливала этот дом, жила здесь, – сетует бабушка-труженица тыла. – Они все сделали втихую: все мои вещи выкинули, двери повышибли. Что им теперь? Монахиня меня не послушает. С ней нельзя говорить, она такая дерзкая».
В храме Покрова Пресвятой Богородицы от ответственности за выселение ветерана открещиваются – мол, все решил суд. Правда, со всеми оппонентами разговаривают через закрытую дверь. Боятся смотреть людям в глаза?
Отец Софроний сдаваться не намерен – он и дальше будет судиться и с РПЦ и с Бутаковой. А пока, конечно, главные заботы о том, где теперь жить Валентине Матюнькиной и ее подругам. Все женщинам уже под восемьдесят и за восемьдесят, своего жилья ни у кого нет – с ним женщины расстались давным-давно, когда решили служить церкви.
Священнослужитель обратился с просьбой помочь бабушке-ветерану к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову – уже даже не для решения спора со всемогущей РПЦ, а чтобы найти хоть какое-то жилье для бедной женщины. В ответ пока молчок. Но, может, именно, пока?
Хотя, глядя на то, как нынешние сильные мира сего усердно крестятся в церквях и вбухивают в прихоти РПЦ огромные бюджетные деньжищи там, где простым «мирянам» свои дома зимой отапливать нечем, понимаешь, что надежда на чиновников мала, как никогда.
И вот что интересно – раньше простой россиянин в трудные минуты, когда больше обратиться было не к кому, поднимал голову в небо, отбивал троекратно креста и говаривал: «Господи, помоги!». Теперь, когда с «божьей помощью» тебя на старости лет лишают единственного жилья – к кому обращаться?