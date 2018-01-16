Власти Москвы выплатят компенсации переселенцам после их жалобы в ФСБ на непригодное новое жилье
Мэрия Москвы выплатит денежные компенсации жильцам пятиэтажного дома на проспекте Жукова, которые пожаловались на несоответствие нового жилья стандартам, заявленным в столичной программе реновации жилого фонда
Мэрия Москвы выплатит денежные компенсации жильцам пятиэтажного дома на проспекте Жукова, которые пожаловались на несоответствие нового жилья стандартам, заявленным в столичной программе реновации жилого фонда.
Участники программы реновации пожаловались в ФСБ, после чего в пресс-службе Стройкомплекса Москвы сообщили, что переселенцы получат компенсации в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Недоделки в новых квартирах планируется устранить за счет подрядчика.
Речь идет о двух пятиэтажках, которые расселяют в связи со строительством Большого кольца метро (Третьего пересадочного контура), несмотря на то, что ранее эти здания были включены в программу реновации жилого фонда.
Жильцы отказались переселяться в новостройку на Карамышевской набережной, заявив, что там невозможно жить. «Двери вылетают из косяков, сантехника шатается, розетки выпадают из стен, а сами стены — в трещинах и дырах», - рассказали москвичи.
Переселенцы также пожаловались на то, что столичные чиновники делают все возможное для укоренного переезда местных жителей. В домах отключили интернет и видеонаблюдение, а неизвестные люди стали снимать пластиковые окна и демонтировать сантехнику из уже освобожденных квартир.
В итоге москвичи написали заявление в ФСБ на действия столичных властей, указав, что им не предложили других вариантов переселения или компенсации, а дать согласие на переезд вынуждали угрозами и отключением электричества, водоснабжения и отопления.