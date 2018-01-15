Власти Москвы пообещали не вводить платную парковку во дворах
Департамент транспорта Москвы пообещал не вводить платные парковки во дворах жилых домов. Слухи об этом неоднократно распространялись в социальных сетях
Департамент транспорта Москвы пообещал не вводить платные парковки во дворах жилых домов. Слухи об этом неоднократно распространялись в социальных сетях.
Глава ведомства Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту» заверил, что вопрос введения платных парковок во дворах никогда не обсуждался московскими властями.
Вице-мэр заявил, что власти «категорически против любого регулирования дворовой территории со стороны правительства города», но полномочия и права по организации платных парковок «есть у самих жителей».
Максим Ликсутов также сообщил, что в будущем в Москве возможны «небольшие зоны расширения платной парковки», однако глобального расширения уже не будет.
Стоит отметить, что пользователи соцсетей не поверили в обещание Максима Ликсутова не ввозить платные парковки во дворах. Они напомнили вице-мэру, что когда-то он «с такими же честными глазами» обещал не расширять зону платных парковок за пределы Садового кольца, однако теперь платить за парковку приходится даже в спальных районах.