В Турции пассажирский самолет едва не скатился в море после посадки
Инцидент произошел в аэропорту Трабзона. На борту воздушного судна находились 162 пассажира и члены экипажа. Всех людей в оперативном порядке эвакуировали. Пострадавших в результате происшествия нет
Фото: Reuters
В Турции пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines по неизвестной пока причине съехал со взлетно-посадочной полосы после посадки. Лайнер едва не упал в море с обрыва.
Инцидент произошел в аэропорту Трабзона. На борту воздушного судна находились 162 пассажира и члены экипажа. Всех людей в оперативном порядке эвакуировали. Пострадавших в результате происшествия нет.
В связи с инцидентом аэропорт Трабзона был временно закрыт, сообщает издание Hurriyet Daily News.
В настоящее время специалисты изучают причины происшествия. Также сообщается, что пассажирский лайнер не упал в море из-за грязи, в которой застряли шасси.
Лайнер авиакомпании Pegasus совершал рейс Анкара - Трабзон.