«Аэрофлот» взыщет с жены Андрея Аршавина убытки из-за задержки рейса
Авиакомпания планирует взыскать с Аршавиной дополнительные расходы в связи с повторным наземным обслуживанием самолета и перерасходом топлива. В «Аэрофлоте» также заявили, что не будут допускать к полетам «деструктивных пассажиров»
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина затраты за задержку рейса Москва – Алматы из-за ее «деструктивного поведения» на борту.
Авиакомпания планирует взыскать с Аршавиной дополнительные расходы в связи с повторным наземным обслуживанием самолета и перерасходом топлива. В «Аэрофлоте» также заявили, что не будут допускать к полетам «деструктивных пассажиров» вне зависимости от их социального статуса.
«Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, « Аэрофлот» воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в черный список», – говорится в официальном заявлении авиакомпании.
Инцидент с участием Алисы Аршавиной произошел 6 января на рейсе Москва – Алматы. По версии перевозчика, Алиса Аршавина пыталась пересадить няню своих детей из экономкласса в бизнес-класс, игнорировала требования экипажа пристегнуть одного из своих детей и не пристегивалась сама во время движения самолета. Жена футболиста также называла себя майором ФСБ, «пытаясь оказать давление на экипаж».
Позднее в ФСБ России заявили, что Алиса Аршавина не работает и никогда не работала в ведомстве.
Сама Алиса Аршавина заявила, что просто пыталась поменять подгузник ребенку и обвинила бортпроводников в жестоком обращении с детьми.