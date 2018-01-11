Причиной крушения под Смоленском польского Ту-154 назвали три взрыва на борту
Польская комиссия сообщила о трех взрывах на борту самолета. По версии поляков, авиакатастрофа произошла в результате разрушения крыла из-за взрыва
Польская комиссия по расследованию причин крушения президентского Ту-154 в Смоленской области сообщила о трех взрывах на борту самолета. По версии поляков, авиакатастрофа произошла в результате разрушения крыла из-за взрыва.
Соответствующие выводы о причинах катастрофы комиссии помог сделать международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор. Эксперт считает, что левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва. При этом, береза, оказавшаяся на пути падающего самолета, «не оказала влияния на первичное разрушение крыла», сообщает РИА Новости.
Новая версия о причинах крушения самолета, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, была озвучена после смены руководства Минобороны. 9 января был отправлен в отставку Антоний Мацеревич, который ранее объявил крушение самолета Качиньского терактом. Пост министра обороны занял Мариуш Блащак, который до этого работал во главе МВД.
В Следственном комитете России заявили, что сразу после катастрофы проводились баллистическая и взрывотехническая экспертиза, которые не выявили признаков воздействия на самолет.
Польский борт №1 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Делегация высокопоставленных лиц летела на траурные мероприятия в Катыни.
Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной авиакатастрофы стало решение польского экипажа не уходить на запасной аэродром в связи с неблагоприятными погодными условиями. Системными причинами катастрофы стали недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.