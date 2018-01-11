Меню
Общество
Как не попасть на счетчик
Авторская колонка
11 января 00:40
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

Все авторы

Чего я жду от 2018-го

В русском языке выражение «ждать чего-либо» имеет два смысла – «Что я прогнозирую» и «Чего я хочу». Прогноз дать несложно, ибо российская история в силу своих повторов предсказуема, и в этом ее главное преимущество.

Маразм и абсурд будут нарастать, у разрешенных конкурентов на выборах-2018 сразу же после марта все будет плохо, и никакого их возвышения (вроде грудининского премьерства) ожидать не стоит. Уже в апреле мы увидим «нового Путина» – нового не в политическом, а в физиологическом смысле: бодрого, страшно энергичного. Все государственные аналитики закричат о втором дыхании, хотя уместнее говорить о пятом.

Выразится эта новизна в резком усилении антизападной риторики, эскалации конфликтов с соседями и внутренних репрессиях, прежде всего в ближнем круге. Народ таким образом отблагодарят за поддержку на выборах (в районе 70–75 процентов). Деньгами уже не облагодетельствуешь, так хоть зрелищами побаловать.

Эта нарастающая цельность, уже без всякой либеральной примеси, будет приводить к культурному подъему – появлению хороших фильмов и книг, как и всегда бывает при прогрессирующем застое; это утешение главное, но сомнительное. Скорее всего главной темой новостей станет вполне вероятная глобальная война; очень может быть, что в наступившем году мир подойдет к ней ближе, чем в дни Карибского кризиса. Если обойдется, российская власть не оставит стараний по развязыванию локального конфликта где-нибудь подальше от собственных границ, потому что никакого выхода из нашей внутренней ситуации, кроме растущей внешней агрессии, не просматривается.

Это не сильно поможет сплочению народа вокруг Путина, но на какое-то время отсрочит общее разочарование, которое достигнет пика через год-другой и приведет к оттепели александровского образца, но не более. Впрочем, для культурного взрыва хватит и этого.

А что касается личных пожеланий, то в этом смысле я ничего не жду. Я делаю – все, что могу и что умею. Между «желать» и «делать» разница в одну букву, но от этой буквы зависит итог вашей жизни, о котором надо думать почаще независимо от возраста. Чем быстрее бо́льшая часть страны перестанет ждать и начнет делать, тем быстрее мы действительно поднимемся с колен.

Источник - «Собеседник»

Сейчас на главной
Горячие новости
Нежелательная страна
Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны отказаться от посещения Российской Федерации в связи с высоким риском угрозы жизни. Россия была включена в список нежелательных для путешествий стран наряду с Нигерией, Кубой, Гондурасом
Горячие новости
Помоги себе сам
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 10 января, отклонили законопроект об оказании помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. Законопроект подготовили и внесли депутаты от КПРФ
Горячие новости
Ковальчук и все-все-все
Активисты антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» обнаружили в Ленинградской области элитный поселок, к которому могут иметь отношение бизнесмены Юрий и Михаил Ковальчуки, которых входят в список друзей Владимира Путина
Горячие новости
Объекты Минобороны испортили положительную статистику подготовки к отопительному сезону
В настоящий момент объекты жизнеобеспечения населения и социальной сферы осуществляют работу в соответствии с установленным графиком
Горячие новости
Чиновники тоже люди
Администрация Санкт-Петербурга разместила заявку на предоставление телекоммуникационных услуг и спутникового телевидения. Чиновники из Смольного выбрали для себя расширенный пакет, который включает в себя несколько эротических каналов
ЦППК
Картель пригородного назначения
Потенциальный переход ЦППК в частные руки с сохранением всех государственных дотаций, странные конкурсы без понижения цены и по-прежнему убогий сервис для пассажиров – кто наживается на компании, которая по мнению ее руководства, убыточна?
Горячие новости
Виртуальная валюта - это не деньги
Министерство труда России разрешило государственным служащим не указывать в декларациях о доходах и имуществе криптовалюту. Виртуальную валюту ведомство приравняло к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме
Горячие новости
Минздрав открыл «горячую линию» для сообщений о коррупции
Министерство здравоохранения РФ в рамках борьбы с коррупцией создаст телефон доверия. По этому телефону можно будет сообщить о вымогательстве и получении взяток служащими министерства
Авторская колонка
Граждане тунеядцы и алкоголики
Не поверите, причиной реновации в Москве стала… преступность жителей пятиэтажек. В «хрущевках» живут сплошь одни грабители, разбойники и алкоголики, если верить чиновникам из мэрии. Хотя нет, в столичных департаментах их предпочитают называть по-другому – «лица с низким социальным статусом».
Рашкин Валерий
Горячие новости
Стажа на них нет
Пенсионный фонд России (ПФР) начал отказывать гражданам в начислении пенсионных выплат по старости из-за недостатка страхового стажа и пенсионных баллов. «Отказникам» назначают социальную пенсию, размер которой меньше прожиточного минимума
Горячие новости
Биржевой курс евро опустился ниже отметки в 68 рублей
Курс единой европейской валюты опустился ниже отметки в 68 рубля впервые с 7 ноября 2017 года. В ходе торгов на Московской валютной бирже во вторник, 9 января, евро подешевел на 70 копеек
Горячие новости
Российский загранпаспорт за год стал ценнее
Российский заграничный паспорт за минувший год улучшил свои позиции в рейтинге паспортов компании Henley&Partnerts. Его ценность поднялась на три строчки – до 48 места. Теперь российские граждане могут посещать без визы 110 стран
Сергей Собянин
О «бедной» столице замолвите слово…
Не желая или будучи несостоятельными исполнить свои обещания по заявленным социальным и экономическим проблемам власти зачастую решают проблему сохранения под собой привычных кресел путем банального словоблудия и саморекламы
Горячие новости
Рособрнадзор составит реестр школ, где завышают результаты экзаменов
Рособрнадзор обнародует список российских школ, где педагоги завышают оценки всероссийских проверочных работ. О подготовке «рейтинга объективности» сообщил замглавы ведомства Сергей Кравцов
Горячие новости
Все компьютеры Минобороны переведут на российскую ОС Astra Linux
Министерство обороны России переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему. Данная ОС является полностью российской разработкой, а ее созданием занималась московская компания «РусБИТех»
Горячие новости
Все для Путина, все для победы
Денежные средства на избирательный счет Владимира Путина поступили из региональных фондов, которые контролируются партией «Единая Россия». Сама партия власти также перечислила на счет Владимира Путина 28 млн рублей
Горячие новости
Россия пригрозила выходом из ВТО из-за иска Евросоюза на 1,4 млрд евро
Российские власти не исключили выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за материальных претензий Евросоюза к РФ в связи с запретом импорта свиноводческой продукции
Горячие новости
Самым популярным преступлением 2017 года в России стало мошенничество
Генеральная прокуратура назвала мошенничество самым распространенным преступлением 2017 года. Чаще всего мошенничества совершались в Саратовской области