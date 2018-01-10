Смольный разместил заявку на подключение эротических телеканалов
Администрация Санкт-Петербурга разместила заявку на предоставление телекоммуникационных услуг и спутникового телевидения. Чиновники из Смольного выбрали для себя расширенный пакет, который включает в себя несколько эротических каналов
Администрация Санкт-Петербурга разместила заявку на предоставление телекоммуникационных услуг и спутникового телевидения. Чиновники из Смольного выбрали для себя расширенный пакет, который включает в себя несколько эротических каналов.
Подписка будет действовать в течение года.
По данным портала Russiangate.com, стоимость контракта на подключение спутникового телевидения составляет около 600 тысяч рублей. Из них 428 тысяч рублей Смольный потратит на услуги интернет-провайдера.
«Расширенный» пакет включает в себя каналы Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, «Русская ночь» и «О-ля-ля».
Исполнителем контракта стало ПАО «Ростелеком».