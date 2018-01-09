Рособрнадзор составит реестр школ, где завышают результаты экзаменов
Рособрнадзор обнародует список российских школ, где педагоги завышают оценки всероссийских проверочных работ. О подготовке «рейтинга объективности» сообщил замглавы ведомства Сергей Кравцов
Рособрнадзор обнародует список российских школ, где педагоги завышают оценки всероссийских проверочных работ. О подготовке «рейтинга объективности» сообщил замглавы ведомства Сергей Кравцов.
Ведомство направило в регионы результаты анализа объективности проведения Всероссийских проверочных работ школами. «Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В следующем году назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится», - заявил Кравцов в интервью «Российской газете».
Чиновник отметил, что рейтинги дают определенное представление о вузах, но они опираются на формальные и внешние показатели, поэтому нужно больше внимания уделять качеству подготовки студентов, а именно, с какими знаниями они приходят и что умеют на выходе из вуза.
«К сожалению, сегодня существует большой разрыв между требованиями работодателей и теми знаниями, которые дают вузы», - добавил Сергей Кравцов.