Все компьютеры Минобороны переведут на российскую ОС Astra Linux
Министерство обороны России переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему. Данная ОС является полностью российской разработкой, а ее созданием занималась московская компания «РусБИТех»
Министерство обороны России переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux. Данная ОС является полностью российской разработкой. Созданием Astra Linux занималась московская компания «РусБИТех».
В настоящее время компьютеры Минобороны работают на лицензионных операционных системах Microsoft. В ближайшее время на машинах будут переустановлены ОС Astra Linux.
Для рабочих компьютеров Минобороны выбрало расширенный вариант ОС — Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая ОС будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты, сообщают «Известия».
С 2018 года Минобороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках. Если новая ОС будет соответствовать требованиям военных, то ее установят на все компьютеры в ведомстве.
Представитель АО «Научно-производственное объединение РусБИТех» Дмитрий Донской отметил, что главной особенностью Astra Linux Special Edition является уникальная система защиты информации. ОС полностью совместима с современными компьютерами российского производства, работающих на процессорах «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив».