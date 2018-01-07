Самым популярным преступлением 2017 года в России стало мошенничество
Генеральная прокуратура назвала мошенничество самым распространенным преступлением 2017 года. Чаще всего мошенничества совершались в Саратовской области
Генеральная прокуратура назвала мошенничество самым распространенным преступлением 2017 года. Чаще всего мошенничества совершались в Саратовской области, однако лидером по числу совершенных преступлений стала республика Крым.
По данным генпрокуратуры, в период с января по ноябрь было зарегистрировано 204 тысячи 870 преступлений в форме мошенничества, что на 6,8% больше, чем в 2016 году.
В отчете ведомства говорится, что лидерами среди регионов по числу мошенничеств стали Саратовская область (+148,7%), Калининградская область (+112,7%), Санкт-Петербург (+62,9%), Нижегородская область (+57,1%) и Югра (+56,9%).
Всего с января по ноябрь было зарегистрировано 1 млн 920 тысяч 819 преступлений, что почти на 86 тысяч меньше чем в прошлом году. В семи федеральных округах зафиксировано сокращение числа преступлений, а в Южном федеральном округе, напротив, число преступлений выросло на 4,7%. Рост преступности может быть связан с тем, что правоохранительные органы Крыма возобновили расследование по делам, закрытым по украинскому законодательству. В целом число зарегистрированных преступлений увеличилось в Крыму на 56,1%, сообщает РБК.