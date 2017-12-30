«Роскосмос» подвел итоги работы за 2017 год. Об авариях в отчете решили не упоминать
«Роскосмос» в пятницу, 29 декабря, подвел итоги своей деятельности за 2017 год. При этом в годовом отчете нет никакой информации о нештатных ситуациях с запусками ракет и работой спутников
«Роскосмос» в пятницу, 29 декабря, подвел итоги своей деятельности за 2017 год. При этом в годовом отчете нет никакой информации о нештатных ситуациях с запусками ракет и работой спутников. В частности, в итоговом релизе не упоминается декабрьский провальный запуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный».
«В 2017 году госкорпорация «Роскосмос» осуществила 20 успешных пусков в интересах государственных и коммерческих заказчиков с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру)», - говорится в пресс-релизе, который приводит «Лента.ру».
В отчете государственной корпорации отмечается, что за последние три года процент аварийных пусков непрерывно снижается. «В 2017 году процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2%; по сравнению с 2015 годом — на 2,1%, составив в 2017 году 4,8%», - говорится в релизе.
Чиновники напомнили, что 14 июля 2017 года на российской ракете «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей с Байконура, был установлен «российский рекорд по одновременному запуску 73 космических аппаратов с доставкой на три разные орбиты». Особо в корпорации отметили участие в съемках «двух художественных фильмов о героях космоса» — «Время первых» и «Салют-7».
Одновременно с этим в итоговом отчете нет ни слова об аварийном запуске с космодрома «Восточный» ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками, который состоялся 28 ноября. Также нет информации о том, что в ходе запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 73 спутниками минимум девять аппаратов не заработали.
Напомним, после запуска ракеты «Союз-2.1б» с «Восточного» (это был второй запуск ракеты с космодрома в Амурской области) и ухода разгонного блока в зону радионочи спутник «Метеор-М» так и не вышел на связь. 1 декабря в «Роскосмосе» заявили, что спутник, согласно расчетам, упал в северной части Атлантического океана.
В связи с неудачным запуском ракеты семь человек, включая исполнительного директора «Роскосмоса» Андрея Мазурина и гендиректора ЦНИИмаша Олега Горшкова, получат выговоры. В «Роскосмосе» сообщили, что соответствующие поручения уже подготовлены.
Разработчики разгонного блока «Фрегат» и ракеты «Союз-2.1б» не изучили потенциальные проблемы, связанные с особенностями запуска разгонного блока в составе ракеты-носителя, а сотрудники госкорпорации и предприятий, разрабатывающих космическую технику, не обеспечили должный контроль и координацию работ.