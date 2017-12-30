Комиссия по помилованию одобрила прошение пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева
Бывший сенатор Игорь Изместьев, приговоренный к пожизненному сроку, подал прошение о помиловании. Комиссия по помилованию дала положительное заключение ...
Бывший сенатор Игорь Изместьев, приговоренный к пожизненному сроку, подал прошение о помиловании. Комиссия по помилованию дала положительное заключение, однако правозащитники опасаются, что Изместьева не успеют освободить до конца 2017 года.
Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сообщила РИА Новости, что столичная комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Данную информацию подтвердила и мать пожизненно заключенного Тамара Изместьева.
Людмила Алексеева отметила, что экс-сенатор может не попасть в рекомендательные списки 2017 года, так как документы нужно было направить до 25 декабря. 28 декабря в администрации президента правозащитнице сообщили, что к ним не пришло дело Изместьева из московской комиссии по помилованиям. Омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос в управление при администрации президента, которое занимается помилованиями, и «дело нашлось».
Тамара Изместьева добавила, что из московской комиссии документы были переданы в управление администрации президента еще 14 декабря.
Напомним, ранее Людмила Алексеева во время личной встречи с президентом Владимиром Путиным попросила его проявить милосердие и освободить Игоря Изместьева. Глава государства пообещал выполнить просьбу правозащитницы.
Игорь Изместьев занимал должность члена Совета Федерации от Башкирии с 2001 по 2006 год. В 2007 году он был задержан по обвинению в организации нескольких заказных убийств, руководстве преступной группировкой и подготовке теракта. В 2010 году Изместьева приговорили к пожизненному заключению.