«Аэрофлот» пообещал перевозить российских фанатов на матчи ЧМ-2018 за 5 рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала перевозить российских болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году всего за 5 рублей после жалоб россиян на рост цен на билеты в 2-5 раз
Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала перевозить российских болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году всего за 5 рублей после жалоб россиян на рост цен на билеты в 2-5 раз. В указанную стоимость входит авиаперевозка в одну сторону (включая таксы и сборы) в города, которые примут матчи мундиаля с участием сборной России.
Перевозить российских болельщиков всего за 5 рубля гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пообещал на встрече с президентом Владимиром Путиным. В ответ глава государства предложил авиакомпании доставлять фанатов на матчи с участием национальной сборной «за рубль».
Билеты на самолеты за 5 рублей «Аэрофлот» планирует продавать за три дня до матча и три дня после матча, чтобы избежать ажиотажа. «Просим Вас, мы в письме это указали, чтобы было поручено нашему партнеру «Росконгрессу», чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределении. Это для нас примерно 70 тысяч кресел. Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел», - заявил г-н Савельев.
В случае получения одобрения президента, «Аэрофлот» готов с 1 января начать продавать билеты, сообщает Znak.com.
Ранее сообщалось, что авиабилеты в города-участники ЧМ-2018 на даты проведения матчей на сегодняшний день уже подорожали на 230%. Например, при обычной средней стоимости авиабилетов из Москвы в Екатеринбург в 7,5 тысячи рублей, на время чемпионата перелет стоит уже 20-40 тысяч рублей
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не увидели в данной ситуации признаков ценового сговора между авиакомпаниями и объяснили подорожание билетов высоким спросом. В свою очередь в авиакомпаниях заявили, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам.