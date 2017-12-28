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28 декабря 15:37

Владимир Путин выдал дополнительные «мигалки» для кремлевских автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа транспортных средств своей администрации, которые имеют право пользоваться спецсигналами. Число транспортных средств с «мигалками» в администрации президента увеличилось с 20 до 23 единиц

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 декабря, подписал указ об увеличении числа транспортных средств своей администрации, которые имеют право пользоваться спецсигналами.

Указ президента вносит изменения в другой указ «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» от 19 мая 2012 года.

Число транспортных средств с «мигалками» в администрации президента увеличилось с 20 до 23 единиц.

В начале декабря Федеральная таможенная служба (ФТС) обратилась к президенту с просьбой выделить ведомству «мигалки» для осуществления проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного ввоза в Россию запрещенных к ввозу товаров (санкционные товары, товары изъятия).

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