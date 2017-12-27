Авиабилеты в города-участники Чемпионата мира по футболу подорожали на 230%
Авиабилеты в города, в которых состоятся матчи Чемпионата мира по футболу-2018, продолжают расти в цене. По состоянию на конец декабря 2017 года стоимость авиаперелета увеличилась на 230%
Авиабилеты в города, в которых состоятся матчи Чемпионата мира по футболу-2018, продолжают расти в цене. По состоянию на конец декабря 2017 года стоимость авиаперелета увеличилась на 230%. При этом Федеральная антимонопольная служба не увидела нарушений в ценовой политики авиакомпаний.
Билеты в города-участники ЧМ-2018 на даты, близкие к матчам, подорожали в 2-5 раз. Например, при обычной средней стоимости авиабилетов из Москвы в Екатеринбург в 7,5 тысячи рублей, на время чемпионата перелет стоит уже 20-40 тысяч рублей.
По данным РБК, больше всего подорожали авиабилеты в Волгоград. В начале июня слетать из Москвы в Волгоград можно в среднем за 6,3 тысячи рублей, а в дни проведения футбольных матчей билет уже стоит от 30 до 40 тысяч рублей.
Билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург в обычное время стоят около 7,5 тысяч рублей, а в дни матчей – уже от 20 до 40 тысяч рублей.
В авиакомпаниях говорят, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам. Однако аналитики отмечают, что изменение цены в 5–10 раз в рамках экономтарифа должно привлечь внимание регулятора.
«В случае с зимней Олимпиадой в Сочи была ситуация, что заранее стоимость перелета была очень высокая, в ситуацию вмешался регулятор, в результате за несколько месяцев до события цены снизились», - отметил в беседе с РБК аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не обнаружили признаков сговора между авиакомпаниями. «В ФАС России на рассмотрении находятся три обращения касательно авиабилетов по направлениям ЧМ-2018. Мы внимательно изучим все обстоятельства и применим меры антимонопольного реагирования», - сообщил представитель ведомства.
В ФАС также пообещали обсудить с перевозчиками вопрос стабилизации цен на билеты в города-участники ЧМ-2018 «в связи с высоким приоритетом проведения турнира».