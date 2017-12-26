Петербургские власти подарили детям на Новый год сломанные наушники
В Санкт-Петербурге воспитанники социальных центров получили в подарок от городской администрации наушники фирмы Beats. Всего чиновники подарили 2,5 тысячи наушников. Однако около 10% подарков оказались с дефектами
В Санкт-Петербурге воспитанники социальных центров получили в подарок от городской администрации наушники фирмы Beats. Всего чиновники подарили 2,5 тысячи наушников. Однако около 10% подарков оказались с дефектами.
Сотрудник одного из социальных центров рассказал «Фонтанке», что подарочные наушники детям привезли на прошлой неделе, но почти сразу они начали звонить и жаловаться, что наушники не работают. «Более того, на некоторых товарах оказалась поврежденной упаковка», - рассказал представитель центра.
После этого работники центра проверили все подаренные детям наушники и выяснили, что из них примерно 10% не работают.
Контракт на поставку подарков был заключен с президентом Санкт-Петербургского военно-исторического общества и профессором кафедры истории и теории искусств СПГУТД Алексеем Арановичем. На закупку наушников потратили 4 млн рублей из городского бюджета.
Заказчиком наушников выступил комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В комитете признали, что часть подарков оказалась с дефектом и пообещали заменить их на новые.
Наушники в подарок предназначались для подростков в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к правонарушениям. Кроме того, воспитанников социальных центров планировали отвести на спектакли в ведущие театры Санкт-Петербурга.