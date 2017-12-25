Наталья Поклонская подготовила законопроект о смягчении запрета на оборот «шпионских средств»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила законопроект, который освобождает гражданина от уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила законопроект, который освобождает гражданина от уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации. Таким образом, г-жа Поклонская первой отреагировала на удивление и возмущение президента Владимира Путина по поводу запрета на оборот «шпионских средств», который он когда-то ввел сам.
Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что ее инициатива уже рассмотрена и одобрена экспертной комиссией при комитете по безопасности и противодействию коррупции, а при последующей поддержке фракции «Единой России» будет внесена на рассмотрение Госдумы.
«Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества», - заявила Наталья Поклонская.
Депутат обратила внимание на то, что случаи привлечения к уголовной ответственности людей за использование таких спецсредств в быту встречаются довольно часто. В этой связи она предложила скорректировать статью о незаконном обороте специальных технических средств. В статье предлагается оставить только положение, согласно которому уголовная ответственность предусматривается только за умышленное приобретение этих средств со специальной целью.
Напомним, тема «шпионских устройств», оборот которых был запрещен несколько лет назад, была поднята журналистами на пресс-конференции Владимира Путина. Журналисты сообщили, что только в 2016 году по этой статье были признаны виновными более 200 человек. Президенту также рассказали о резонансном деле фермера из Курганской области, который заказал GPS-навигатор, чтобы следить за своим теленком. Он пришел на почту за посылкой, а там его уже ждали сотрудники полиции. В отношении фермера было возбуждено уголовное дело.
В ответ Владимир Путин сообщил, что «даже не понял о чем речь», хотя сам подписал законопроект о запрете на оборот «шпионских средств». Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе, а прокуратура следом объявила о проверке материалов всех дел, возбужденных по статье о шпионских устройствах.