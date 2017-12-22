В Госархиве РФ нашлись сведения о беременности Матильды Кшесинской от Николая II
В Госархиве РФ обнаружились документы, которые свидетельствуют о том, что балерина Матильда Кшесинская была беременна от будущего императора Российской Империи Николая II
В Госархиве РФ обнаружились документы, которые свидетельствуют о том, что балерина Матильда Кшесинская была беременна от будущего императора Российской Империи Николая II. Отметим, что Русская православная церковь опровергает даже сам факт романа между балериной и наследником престола, о котором снял скандальный фильм Алексей Учитель.
По данным «Московского комсомольца», в мемуарах Матильды Кшесинской «Воспоминания» говорится о том, что она была беременна от цесаревича. Документ хранится в Государственном архиве России.
В найденных отрывках мемуаров балерина рассказывает, что носила под сердцем ребенка Николая Романова, но потеряла его.
«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. Если бы не это несчастье, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», - цитирует издание воспоминания Кшесинской.
Судя по дневниковым записям Николая II, их первая с Матильдой ночь любви случилась 25 января 1893 года. К моменту аварии с санями балерина могла быть на втором месяце беременности.
Напомним, в ноябре на экраны российских кинотеатров вышел художественный фильм «Матильда» о романе будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Русская православная церковь, которая считает Николая II святым мучеником, посчитала фильм оскорблением чувств верующих. По версии РПЦ, будущий император не имел отношения до свадьбы с Александрой Федоровной.